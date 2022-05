VARSOVIE, Pologne, le 6 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC), a conclu aujourd'hui une visite fructueuse d'une semaine en Europe, qui comprenait des visites en Belgique, en France et en Pologne. Pendant cette semaine, le ministre a rencontré des alliés européens importants et des partenaires de l'Union européenne (UE) afin de discuter des crises en cours en Afghanistan et en Ukraine, et réaffirmer l'engagement du Canada à aider les plus vulnérables dans le monde.

À Bruxelles, en Belgique, le ministre a rencontré des représentants de l'UE, dont la Commission européenne, le Conseil européen et ProtectDefenders.eu, ainsi qu'avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Front Line Defenders, l'Organisation internationale pour les migrations et le Migration Policy Institute Europe afin de discuter de la réponse du Canada à la crise en Afghanistan et à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Le ministre et ses homologues ont également abordé des possibilités de collaboration permanente sur la migration internationale et la protection des réfugiés..

Le ministre Fraser a aussi rencontré la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. Ensemble, ils ont discuté de la nécessité de mieux soutenir le nombre croissant de personnes déplacées dans le monde. Accompagné du secrétaire d'État belge à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, le ministre Fraser a également visité un centre belge d'enregistrement des réfugiés mis en place pour accueillir et soutenir les Ukrainiens.

Lors de sa présence à Paris, le ministre a pris la parole à un événement visant à promouvoir les possibilités d'immigration francophone au Canada, et il s'est entretenu avec des candidats potentiels à l'immigration d'Europe, du Maghreb et d'autres pays francophones du monde. Il a également visité un centre de réception des demandes de visa afin de mieux comprendre l'expérience des clients dans leur accès aux services.

Pendant son séjour en Europe, le ministre Fraser a prononcé un discours lors d'un événement organisé à Varsovie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la crise ukrainienne. Le ministre a souligné la solidarité du Canada avec l'Ukraine et a réaffirmé notre engagement à accueillir les Ukrainiens cherchant un refuge temporaire au Canada.

À Varsovie, en Pologne, le ministre a annoncé l'élargissement des services offerts à l'étranger pour les Ukrainiens souhaitant trouver refuge temporairement au Canada en ouvrant le Centre d'information Canada ainsi qu'un deuxième centre temporaire de collecte de données biométriques à Berlin qui offrira un millier de rendez-vous par jour pour la collecte des données biométriques.

Alors qu'il était à Varsovie, le ministre a également rencontré Paweł Szefernaker, sous-ministre du ministère de l'Intérieur et de l'Administration de la République de Pologne, et des représentants de la municipalité polonaise de Lublin afin de discuter de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nos efforts respectifs pour soutenir les personnes fuyant le pays. En outre, à Lublin, le ministre a visité une base d'opérations pour les organisations humanitaires qui reçoivent et distribuent des articles de secours essentiels provenant de partout dans le monde pour les Ukrainiens qui fuient la guerre, dont du matériel donnés par le gouvernement du Canada.



Le ministre Fraser se réjouit de la poursuite du partenariat entre le Canada et nos homologues de l'UE pour faire face aux situations humanitaires en cours en Ukraine et en Afghanistan, ainsi qu'à la protection des réfugiés, à la migration économique et à l'intégration réussie des nouveaux arrivants.

« J'ai été honoré de voir de première main les efforts importants en cours pour répondre à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, et le Canada continuera de faire tout ce qu'il peut pour soutenir les Ukrainiens avant et après leur arrivée au Canada. Nous avons une fière tradition d'accueil des plus vulnérables du monde, et j'entrevois avc enthousiasme la poursuite de la collaboration avec nos alliés et homologues européens pour faire face aux crises en Ukraine et en Afghanistan. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Lancée le 17 mars 2022, l'Autorisation de voyage d'urgence Canada - Ukraine (AVUCU) permet aux Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate, quelle que soit leur nationalité, de demeurer jusqu'à 3 ans au Canada à titre de résidents temporaires. Ils peuvent également demander, sans frais, un permis de travail ouvert ou un permis d'études, ce qui leur permet d'accepter un emploi chez presque n'importe quel employeur canadien ou de s'inscrire à un programme d'éducation au Canada .

- (AVUCU) permet aux Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate, quelle que soit leur nationalité, de demeurer jusqu'à 3 ans au à titre de résidents temporaires. Ils peuvent également demander, sans frais, un permis de travail ouvert ou un permis d'études, ce qui leur permet d'accepter un emploi chez presque n'importe quel employeur canadien ou de s'inscrire à un programme d'éducation au . Entre le 17 mars et le 4 mai 2022, IRCC a reçu plus de 204 000 demandes au titre de l'AVUCU et en a approuvées presque 91 500. Les statistiques clés sont mises à jour chaque semaine.

