OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la citoyenneté, les Canadiens de partout au pays et dans le monde montrent leur fierté à l'égard de notre histoire, de notre culture et de nos réalisations.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a assisté à une cérémonie de citoyenneté virtuelle, clôturant ainsi une semaine de la citoyenneté très réussie. Dans le cadre de cette cérémonie, organisée en partenariat avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne, 25 nouveaux Canadiens ont été invités à prêter le serment de citoyenneté.

À cette occasion, le ministre a parlé de l'importance de la citoyenneté, des droits et des libertés qu'elle confère ainsi que des importantes responsabilités qui y sont liées. Il a également reconnu les personnes et les familles qui attendent de devenir citoyens et a fait savoir qu'IRCC prend des mesures pour que leur rêve se réalise dès que possible.

IRCC travaille fort pour traiter un volume important de demandes de citoyenneté et a pris des mesures pour améliorer ses activités. Par conséquent, le Canada a dépassé ses objectifs en matière de citoyenneté pour 2021-2022, ayant accueilli plus de 217 000 nouveaux citoyens canadiens, et il compte en accueillir encore plus en 2022-2023.

IRCC s'emploie également à moderniser et à accroître les services qu'il offre aux personnes qui veulent devenir canadiennes. Le 26 novembre 2020, nous avons lancé une nouvelle plateforme qui a fait du Canada l'un des premiers pays au monde à offrir un examen de citoyenneté en ligne. IRCC s'est également rapidement adapté aux restrictions liées à la COVID-19 en offrant des cérémonies de citoyenneté virtuelles à compter d'avril 2020. Grâce à ces mesures, nous convoquons maintenant un plus grand nombre de personnes aux examens et aux cérémonies de citoyenneté que ce qui était possible avant la pandémie.

L'obtention de la citoyenneté canadienne est une étape importante du parcours d'immigration d'un nouvel arrivant et nous continuerons à multiplier nos efforts pour que le plus grand nombre de personnes possible puisse atteindre cet objectif. Grâce à du financement additionnel obtenu dans le cadre de la Mise à jour économique et budgétaire de 2021, IRCC poursuivra ses efforts pour réduire les arriérés de demandes qui se sont accumulés durant la pandémie.

Citation

« Je suis fier d'être Canadien et c'est toujours un grand honneur pour moi de participer à l'accueil de nouveaux membres dans la famille canadienne. Cette semaine a été l'occasion de réfléchir à tout ce que signifie le fait d'être Canadien : la liberté de vivre en étant fidèle à sa véritable identité, les liens avec nos magnifiques paysages et la possibilité pour tout un chacun de réaliser son plein potentiel, quelles que soient ses origines. Chaque jour, je suis reconnaissant d'être Canadien et j'encourage tout le monde à réfléchir à ce que signifie pour eux le fait d'être Canadien. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

La cérémonie de citoyenneté est la dernière étape à franchir pour devenir citoyen canadien. Pendant la cérémonie, les participants acceptent les droits et les responsabilités liés à la citoyenneté canadienne en prêtant le serment de citoyenneté devant un juge de la citoyenneté.

La première cérémonie de citoyenneté canadienne a eu lieu il y a 75 ans, le 3 janvier 1947, à la Cour suprême du Canada.

En juin 2021, le serment de citoyenneté a été modifié afin de reconnaître les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones.

Le Canada possède l'un des taux de naturalisation les plus élevés du monde : environ 85 % des nouveaux arrivants deviennent des citoyens.

possède l'un des taux de naturalisation les plus élevés du monde : environ 85 % des nouveaux arrivants deviennent des citoyens. L' outil de suivi des demandes de citoyenneté a été lancé en mai 2021 pour aider les clients à se tenir au courant de l'état de leur demande de citoyenneté et des étapes suivantes.

a été lancé en mai 2021 pour aider les clients à se tenir au courant de l'état de leur demande de citoyenneté et des étapes suivantes. IRCC a aussi lancé des processus de demande en ligne pour certains clients qui souhaitent présenter une demande de citoyenneté, de preuve de citoyenneté ou de recherche dans les dossiers de citoyenneté.

Entre le 26 novembre 2020, date de lancement de la nouvelle plateforme en ligne d'examen de la citoyenneté, et le 30 avril 2022, près de 310 000 personnes ont fait l'examen de la citoyenneté. IRCC est en mesure d'inviter environ 5 000 demandeurs par semaine à le passer.

Entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2022, plus de 300 000 personnes ont prêté le serment de citoyenneté dans près de 14 000 cérémonies tenues sur une plateforme virtuelle. Le ministère invite en moyenne environ 3 000 demandeurs par semaine à participer à des cérémonies de citoyenneté.

