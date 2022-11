CAMBRIDGE, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Dans le récent Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a mis l'accent sur son plan pour continuer à gérer sainement l'économie et à être là pour les Canadiennes et les Canadiens. Afin d'aider les familles à faire face à l'augmentation des coûts, comme les prix plus élevés à la caisse, le gouvernement offre un soutien ciblé aux Canadiennes et aux Canadiens qui en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, la députée de Kitchener Sud-Hespeler, Mme Valerie Bradford et le député de Kitchener-Conestoga, M. Tim Louis, ont rencontré le président du collège Conestoga, M. John Tibbits, et la doyenne des métiers et de l'apprentissage au collège Conestoga, Mme Suzanne Moyer, pour annoncer l'engagement visant à éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis.

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 propose d'éliminer de façon permanente les intérêts sur la partie fédérale de tous les prêts d'études canadiens et prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux qui sont en cours de remboursement, à compter du 1er avril 2023. Le coût estimatif de ce changement est de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans et de 556,3 millions de dollars par la suite. Cette mesure importante offrira un répit aux nouveaux diplômés qui doivent composer avec le coût élevé de la vie.

Citations

« La transition de l'école à la vie professionnelle devrait être plus facile, et non l'inverse. Grâce à la proposition présentée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 d'éliminer de façon permanente les intérêts sur tous les prêts d'étude canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux qui sont en cours de remboursement, à compter du 1er avril 2023, les étudiants et les apprentis peuvent axer leurs efforts sur leur avenir. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Cet engagement visant à éliminer de façon permanente les intérêts sur tous les prêts étudiants et les prêts aux apprentis au Canada allège le fardeau financier auquel bon nombre de nouveaux diplômés font face quand ils entrent sur le marché du travail et rendra la vie plus abordable pour ceux qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo

« Les étudiants et les jeunes sont parmi les personnes qui ont été le plus touchées par l'inflation en raison de la hausse des prix de la nourriture et des loyers. Notre gouvernement croit que la transition de l'école à la vie professionnelle devrait être plus facile, et non l'inverse. L'annonce d'aujourd'hui donnera un répit à 1,8 million de Canadiennes et de Canadiens et aux générations à venir. »

Mme Valerie Bradford, députée de Kitchener Sud-Hespeler

« Notre gouvernement fédéral vient de rendre la vie des étudiants plus abordable. Nous avons éliminé les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis, offrant ainsi plus de soutien aux nouveaux diplômés alors qu'ils entrent sur le marché du travail. »

M. Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

Les faits en bref

Le point d'ancrage budgétaire du gouvernement fédéral, soit l'élimination des déficits liés à la COVID-19 et la réduction du ratio de la dette fédérale au PIB à moyen terme, demeure le même. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait reculer continuellement et suivre une trajectoire à la baisse plus prononcée que celle prévue dans le budget de 2022.

Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 comprennent ce qui suit :

1. Rendre la vie plus abordable

Éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis de façon permanente.

Créer une nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs trimestrielle pourvue de paiements anticipés automatiques afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés.

Donner suite aux piliers clés du plan du gouvernement pour rendre le logement plus abordable, y compris la création d'un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et l'assurance que ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés paient leur juste part.

Réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

2. Investir dans les emplois, la croissance et une économie qui fonctionne pour tous :

En lançant le nouveau Fonds de croissance du Canada , qui contribuera à attirer au Canada des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du Canada , faire croître l'économie et créer de bons emplois;

, qui contribuera à attirer au des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du , faire croître l'économie et créer de bons emplois; En instaurant des crédits d'impôt à l'investissement importants pour les technologies propres et l'hydrogène propre qui aideront à créer de bons emplois et à faire du Canada un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées;

un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées; En instaurant une nouvelle taxe sur les rachats d'actions par les sociétés publiques au Canada ;

; En mettant sur pied le Centre de formation pour les emplois durables et en investissant dans un nouveau volet lié aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de doter les travailleurs des compétences requises pour les bons emplois d'aujourd'hui et de demain.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]