OTTAWA, ON, le 17 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, entame une visite d'une semaine au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Égypte.

Le ministre Alghabra représentera le gouvernement du Canada lors d'un événement de clôture marquant la relève des fonctions d'hôte pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord. Il y sera rejoint par des représentants des États-Unis et du Mexique. Au cours de sa visite, le ministre Alghabra rencontrera également son homologue du Qatar et aura l'occasion de parler des droits de la personne, y compris ceux de la communauté 2ELGBTQI+.

Le ministre Alghabra participera également à une série de réunions bilatérales avec ses homologues et des représentants de l'industrie. En plus de renforcer les liens et mobiliser les partenaires autour des priorités canadiennes, ces réunions permettront d'identifier des possibilités de collaboration en s'appuyant sur des intérêts environnementaux communs tels que les carburants d'aviation durables et la présidence de l'Égypte de la COP27.

Au cours de la semaine, le ministre Alghabra visitera quelques infrastructures clés en matière de transport dans la région. Alors que le Canada cherche des moyens pour renforcer ses chaînes d'approvisionnement en les rendant plus fluides et plus résilientes, ce sera l'occasion d'apprendre des meilleures pratiques de partenaires internationaux.

« Je sais que le Canada est impatient d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Je suis heureux de représenter notre pays lors de la passation des pouvoirs, aux côtés de représentants des États-Unis et du Mexique. Je profiterai également de l'occasion pour rencontrer mon homologue du Qatar et discuter des droits de la personne, qui sont une priorité pour le Canada. Au cours de mon voyage, j'aurai des réunions pour faire avancer les intérêts du Canada dans la région et pour établir des partenariats qui aideront à atteindre nos objectifs climatiques mondiaux dans le secteur des transports. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

