OTTAWA, ON, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est engagé à moderniser le service ferroviaire interurbain afin de mieux répondre aux besoins de transport des voyageurs, tout en favorisant la création d'emplois et la croissance économique. Le projet de train à grande fréquence (TGF) transformera le transport de passagers au Canada grâce à la création d'un service ferroviaire plus rapide, fréquent, accessible et durable de Québec à Toronto.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a salué la nomination de Martin Imbleau, qui entrera en fonction le 8 septembre 2023, à titre de premier chef de la direction de VIA HFR - VIA TGF Inc. (VIA TGF). Sa nomination suit un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite mené par le conseil d'administration de VIA TGF.

M. Imbleau possède une grande expérience dans les domaines du développement et de l'exploitation de systèmes de transport d'énergie et de grands projets d'infrastructure, notamment dans le cadre de ses fonctions actuelles comme président-directeur général du Port de Montréal. M. Imbleau est également un membre actif de sa communauté qui apportera à ce poste un large éventail de connaissances et d'expertise. Sa vaste expérience de l'exploitation du développement d'infrastructures de transport et sa volonté d'innover seront aussi d'une valeur inestimable pour le projet de TGF.

« La nature et l'ampleur sans précédent du projet de train à grande fréquence exigent unee solide équipe de direction. Je suis convaincu que M. Imbleau réussira à diriger le projet transformateur et visionnaire du train à grande fréquence, grâce à ses nombreuses années d'expérience au niveau de la direction dans le secteur des transports. Je lui souhaite le meilleur des succès. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

VIA TGF fonctionne indépendamment de VIA Rail et agit à titre de bureau consacré au projet de train à grande fréquence.

Le gouvernement du Canada dirige un processus d'approvisionnement visant à sélectionner un partenaire promoteur du secteur privé pour le projet. Une fois le partenaire sélectionné, VIA TGF travaillera avec celui-ci pour concevoir et élaborer le nouveau projet de train à grande fréquence, en coordination étroite avec VIA Rail.

dirige un processus d'approvisionnement visant à sélectionner un partenaire promoteur du secteur privé pour le projet. Une fois le partenaire sélectionné, VIA TGF travaillera avec celui-ci pour concevoir et élaborer le nouveau projet de train à grande fréquence, en coordination étroite avec VIA Rail. Le train à grande fréquence transformera le service ferroviaire voyageurs interurbain dans le corridor Québec- Toronto de diverses façons, notamment par :

de diverses façons, notamment par : Une prestation de services plus fréquents;



Une amélioration de la fiabilité en matière de ponctualité;



Une réduction de la durée des trajets. Par exemple, les voyageuses et voyageurs gagneront au moins 90 minutes entre Toronto et Ottawa ;

L'ajout de nouveaux services à Peterborough et à Trois-Rivières;



La mise en place d'une option de réseau de transport ferroviaire plus écologique grâce à des technologies électrifiées.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Québec et Toronto , et à établir des relations constructives de nation à nation avec les peuples autochtones pour éclairer la conception et l'élaboration du projet de façon continue. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à consulter le site Web de VIA TGF.

