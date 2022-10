MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement soient efficaces et fiables pour appuyer la croissance économique au Québec et partout au Canada, créer de bons emplois et lutter contre l'augmentation du coût de la vie.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Annie Koutrakis, ont annoncé aujourd'hui un investissement de jusqu'à environ 8 millions de dollars pour DG CanEst Transit Inc. afin de lui permettre de mettre à niveau son infrastructure existante et d'acheter du nouvel équipement pour ses installations au port de Montréal. Le financement a été fourni dans le cadre du Fonds des corridors commerciaux nationaux.

Le projet, d'une valeur totale de 18 millions de dollars, permettra d'accroître le nombre de conteneurs entreposés sur place, d'améliorer la qualité du service de nettoyage des grains, d'optimiser la circulation dans la cour et d'augmenter la capacité de chargement et de manutention des conteneurs. Ainsi, les biens essentiels canadiens, comme les grains et d'autres produits agricoles, pourront continuer d'être expédiés de façon fiable aux fins d'importation et d'exportation.

Le 6 octobre 2022, le ministre des Transports a accueilli le rapport final du Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement. Le gouvernement du Canada s'est engagé à y répondre en prenant des mesures immédiates et des initiatives à long terme. L'un des enjeux cernés par le Groupe du travail est que le volume élevé de conteneurs qui arrivent dans les ports canadiens a engorgé la chaîne d'approvisionnement du transport en raison d'un espace d'entreposage insuffisant et d'une capacité de transbordement réduite. Le financement annoncé aujourd'hui est un pas en avant vers la résolution des contraintes de capacité et des pressions sur les infrastructures au port de Montréal.

Le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement du transport du Canada fait partie de la stratégie du gouvernement visant à répondre à l'augmentation du coût de la vie et à faire en sorte que les Québécois et tous les Canadiens aient plus d'argent dans leurs poches. Une chaîne d'approvisionnement du transport efficace et résiliente est essentielle pour accroître notre capacité et notre productivité économiques et stimulera la croissance à long terme.

« La qualité de notre infrastructure des transports et l'efficacité de nos corridors commerciaux sont essentielles au succès économique du Canada. L'investissement de notre gouvernement dans les installations de DG CanEst Transit Inc. aidera à veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement du Québec et de l'ensemble du pays demeurent efficaces et fiables. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le monde entier tourne les yeux vers le Canada pour appuyer la sécurité alimentaire autour du globe. Les infrastructures portuaires sont essentielles à la fluidité des échanges commerciaux et notre gouvernement continuera d'appuyer les initiatives comme celles de CanEst Transit qui facilitent les exportations des produits agroalimentaires canadiens. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous devons continuer d'assurer le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Les ports du Canada représentent des plaques tournantes d'importance qui connectent le littoral aux marchés de l'intérieur où les marchandises sont expédiées par train et par camion. Ce financement accordé à DG CanEst Transit Inc., qui exerce ses activités au port de Montréal, nous aidera à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus efficaces. »

Annie Koutrakis

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Nous nous réjouissons de cet investissement considérable, qui aura un impact positif indéniable sur la chaine d'approvisionnement, et des répercussions favorables qui se feront sentir jusque dans les exploitations agricoles des Prairies, de l'Ontario et de tout le Québec. Le soutien du gouvernement du Canada permet à l'écosystème du Port de Montréal de devenir plus performant, au bénéfice de toutes les collectivités que nous desservons à partir de nos installations. Au final, tout le monde y gagne. »

Martin Imbleau

PDG du Port de Montréal

« Aujourd'hui représente une étape importante pour l'industrie agroalimentaire canadienne et s'appuie sur la réputation de qualité et de fiabilité que nous avons travaillé si fort pour établir avec nos partenaires. Si les deux dernières années nous ont révélé quelque chose, elles ont démontré l'importance de la chaîne d'approvisionnement, ce qui n'a fait qu'approfondir notre engagement à rationaliser le processus d'exportation. Nous sommes honorés de nous voir confier un financement qui non seulement améliorera notre infrastructure et notre capacité à desservir les marchés établis et émergents du monde entier, mais qui continuera également de mettre en valeur les contributions et la croissance inégalées du Canada à l'économie agricole. »

Marc-Aurel Clapperton

Directeur général, DG CanEst Transit Inc.

Les faits en bref

La Semaine de la chaîne d'approvisionnement fait suite au Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement, qui a été tenu en janvier 2022. Au cours du Sommet, un large éventail d'intervenants dans la chaîne d'approvisionnement a discuté des défis, des stratégies et des prochaines étapes pour permettre le rétablissement rapide des chaînes d'approvisionnement du transport du Canada .

. Le 6 octobre 2022, le Groupe de travail a présenté le rapport final au ministre des Transports. Le rapport comprend des recommandations sur des mesures qui pourraient être envisagées par le gouvernement pour atténuer les défis critiques à court terme ainsi que les enjeux stratégiques à plus long terme auxquels sont confrontées les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada .

. Les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes autochtones, les organismes sans but lucratif et à but lucratif du secteur privé, les sociétés d'État fédérales et le milieu universitaire sont tous admissibles au financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Le budget de 2022 a fourni un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer des projets de chaînes d'approvisionnement par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des marchandises dans les réseaux de transport du Canada . Ce financement supplémentaire porte l'enveloppe totale du programme à 4,6 milliards de dollars sur 11 ans (2017-2028).

. Ce financement supplémentaire porte l'enveloppe totale du programme à 4,6 milliards de dollars sur 11 ans (2017-2028). Transports Canada administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du afin de favoriser le commerce national et international. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) et de l'initiative pour faire avancer la numérisation axée sur l'industrie de la chaîne d'approvisionnement du Canada , effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

