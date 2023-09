OTTAWA, ON, le 31 août 2023 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens veulent un réseau de transport plus propre dans le cadre de la transition du Canada vers un avenir plus vert. Le gouvernement du Canada prend des mesures supplémentaires pour accélérer l'intégration des technologies zéro émission dans l'industrie du camionnage, afin de lutter contre les changements climatiques tout en bâtissant une économie qui fonctionne pour tout le monde.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé un investissement de près de 3 millions de dollars dans le cadre du Programme de camionnage zéro émission pour appuyer trois projets au Québec, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.

De cet investissement, 1,5 million de dollars serviront à établir un banc d'essai de camions zéro émission dans la région de Montréal. Le banc d'essai, lancé en collaboration avec FPInnovations, permettra de recueillir des données réelles sur le rendement dans des conditions canadiennes afin d'accélérer la réduction de la pollution provenant du transport routier par véhicules moyens et lourds.

Deux investissements supplémentaires, totalisant un peu plus de 1,3 million de dollars du soutien offert par le gouvernement du Canada, permettront à des projets en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse d'obtenir de l'information sur le rendement des camions zéro émission, la création de matériel de formation et la planification provinciale requise pour appuyer le déploiement sécuritaire des technologies de camionnage zéro émission. Le projet de la Colombie-Britannique appuiera les projets pilotes de véhicules commerciaux, la formation et les activités d'échange de connaissances afin de communiquer les conclusions dégagées de ces activités à un vaste public de parties prenantes. Le projet de la Nouvelle-Écosse étudiera les besoins techniques de la province, y compris les types et le nombre de véhicules et de bornes de ravitaillement et de recharge nécessaires, et élaborera des lignes directrices pour éclairer l'adoption de véhicules moyens et lourds zéro émission.

De plus, un nouvel appel de propositions dans le cadre du Programme de camionnage zéro émission est actuellement ouvert jusqu'au 3 octobre 2023. Les projets admissibles peuvent recevoir une aide financière maximale de 1 million de dollars pour faire progresser les efforts en faveur du camionnage zéro émission.

Le gouvernement du Canada s'est fixé l'objectif ambitieux selon laquelle la totalité des véhicules moyens et lourds neufs vendus sera des véhicules zéro émission d'ici 2040, dans la mesure du possible. Dans le cadre de ces projets, le gouvernement prend des mesures directes pour aider l'industrie, les provinces et les territoires à déployer des véhicules moyens et lourds zéro émission et à acquérir de l'expérience directe à cet égard.

« Les véhicules moyens et lourds contribuent de façon importante à la pollution au Canada, et notre gouvernement demeure déterminé à aider l'industrie du camionnage à faire la transition vers des solutions de rechange plus propres. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour le secteur, car elle facilitera cette transition. Le Programme de camionnage zéro émission n'est qu'une des mesures prises par notre gouvernement pour réduire la pollution, promouvoir de bons emplois et bâtir une meilleure économie pour toute la population canadienne. »

L'honorable Pablo Rodriquez

Ministre des Transports

Le secteur des transports est la deuxième plus grande source de pollution au Canada . Le soutien à la transition vers des véhicules zéro émission constitue une partie importante du Plan de réduction des émissions du Canada , de 9,1 milliards de dollars, dans le but d'atteindre l'objectif de l'Accord de Paris pour 2030 et de se rapprocher de la carboneutralité d'ici 2050.

d'action du pour un transport routier propre, une stratégie globale visant à aider les Canadiennes et les Canadiens et les entreprises du pays à passer aux véhicules zéro émission et à réduire la pollution provenant du transport routier, a été publié en 2022. Ce plan décrit la stratégie du gouvernement du visant à réduire les émissions provenant du transport routier et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, y compris un engagement à élaborer un règlement sur les véhicules moyens et lourds zéro émission exigeant que la totalité des nouveaux véhicules moyens et lourds vendus soit des véhicules zéro émission d'ici 2040, dans la mesure du possible. Le Programme de camionnage zéro émission sert de complément au Programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (iVMLZE) en :

, au Québec, afin de mettre à l'essai et d'évaluer en toute sécurité le fonctionnement des technologies de camionnage zéro émission;

accélérant l'état de préparation à la réglementation et en éliminant les obstacles à l'adoption de solutions de camionnage zéro émission pour les plus gros camions lourds au Canada afin d'appuyer l'atteinte des cibles de réduction des émissions du pays.

afin d'appuyer l'atteinte des cibles de réduction des émissions du pays. Le financement du programme appuie les essais de sécurité, la collaboration avec les provinces et les territoires, l'élaboration et la modernisation de lignes directrices, de codes et de normes, l'établissement de bancs d'essai de camions afin d'appuyer les déploiements précoces et la modernisation des installations du Centre d'essais pour véhicules automobiles du gouvernement dans le but d'appuyer les futurs essais de conformité et la recherche sur les véhicules lourds zéro émission.

Nous avons lancé un nouvel appel à propositions cet été. Il vise à financer d'autres projets de camionnage zéro émission partout au Canada et est ouvert à un plus grand nombre de bénéficiaires admissibles. Les demandeurs sont invités à soumettre une proposition à Transports Canada d'ici le 3 octobre 2023, à 17 h, heure normale de l'Est, par l'entremise du portail de demande en ligne du Programme de camionnage zéro émission.

