PLACENTIA, NL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour que les communautés puissent continuer d'être reliées entre elles et pour bâtir une économie qui fonctionne pour toute la population canadienne. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement demeurent solides et créent de bons emplois pour la classe moyenne, tout en les rendant résilientes et adaptables aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement pouvant atteindre 38 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour améliorer la circulation du fret au port d'Argentia.

Le projet permettra d'agrandir le terminal à quai existant. Cet agrandissement comprend la construction d'un espace d'accostage d'environ 460 m pour trois nouveaux postes d'amarrage pouvant accueillir de plus gros navires, ainsi que d'une rampe à manutention horizontale pour faciliter le mouvement des conteneurs et du fret. Il prévoit aussi l'augmentation de l'espace disponible au quai d'environ 100 000 m2. Le projet favorisera également des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment en soutenant l'utilisation de l'énergie verte et des carburants à faible teneur en carbone.

Ces améliorations permettront au port de traiter des volumes croissants de commerce, d'améliorer ses activités et d'augmenter la croissance économique dans la région. Le projet devrait plus que quadrupler le volume des échanges commerciaux qui passent par le port sur une période de 30 ans.

Le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, stimuler la croissance économique et créer davantage de possibilités de croissance internationale pour nos entreprises. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur d'importants projets d'infrastructure qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Ce projet renforcera notre chaîne d'approvisionnement et améliorera l'efficacité de la circulation des marchandises à destination et en provenance du Canada. Grâce à cet investissement, le port d'Argentia sera en mesure de traiter des volumes accrus de commerce et d'améliorer ses activités. Le projet contribuera également à la croissance économique de la région et à des occasions d'affaires durables à Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'annonce d'aujourd'hui est certainement une bonne nouvelle pour les communautés locales, la région, la province et, en fait, le pays. Cela aidera le port d'Argentia à se positionner pour étendre ses opérations, créer plus d'emplois pour la classe moyenne et rendre la vie plus abordable en élargissant notre chaîne d'approvisionnement. »

Ken McDonald

Député

« Nous remercions notre partenaire du gouvernement fédéral de partager la vision du port et d'appuyer cette initiative, alors qu'Argentia accroît sa capacité à servir des secteurs industriels clés et à combler les lacunes notables dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement liée au transport maritime. Cette installation permettra à Argentia d'accéder à des projets à l'échelle mondiale et engendrera d'importantes retombées pour notre économie locale, régionale, provinciale et même nationale. »

Genny Picco

Présidente du port

« L'agrandissement du terminal maritime Cooper Cove et le développement des infrastructures changeront la donne. Argentia sera en mesure d'attirer d'importants investissements étrangers grâce à des projets en lien avec l'énergie renouvelable, les soutiens extracôtiers et une gamme d'autres activités de transport maritime. Cette dépense en immobilisations à Argentia créera des dizaines de nouveaux emplois et prévoira un agrandissement faisant doubler la capacité du bord de quai, pour la faire passer à 860 mètres. Le port pourra alors saisir de nouvelles occasions dans les secteurs traditionnels et émergents. Cet investissement permettra au port de se concentrer sur des technologies à l'appui des pratiques maritimes écologiques, car ce développement à Argentia s'harmonise avec les initiatives provinciales et fédérales visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

Scott Penney

Chef de la direction du port

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

