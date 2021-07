OTTAWA, ON, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Transports Canada s'est engagé à protéger les Canadiens qui vivent et travaillent le long des lignes de chemin de fer en mettant en place les mesures de sécurité nécessaires permettant de réduire les risques d'accident grave.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que Transports Canada émettait un arrêté ministériel dans l'intérêt de la sécurité ferroviaire et de la protection civile en vue du retour temporaire des résidents pour inspecter leur domicile à Lytton, en Colombie-Britannique.

L'arrêté ministériel, qui entre en vigueur à 0 h 01 (HAP) le 9 juillet 2021, et ce pour une période de 48 heures, sauf révocation écrite préalable, exige que :

la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) interrompe tout déplacement de trains, sauf pour les cas reliés à l'intervention d'urgence contre les incendies, ainsi que pour les travaux d'entretien et de réparation de sa subdivision Ashcroft entre Kamloops et Boston Bar (Colombie-Britannique);

Exception faite à ces exigences, les trains qui se trouvent sur les segments touchés des subdivisions Ashcroft et Thompson à 0 h 01 (HAP) peuvent y circuler dans le but de les quitter.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les personnes touchées par les incendies dévastateurs qui sévissent en Colombie-Britannique. Cet arrêté ministériel est mis en place dans l'intérêt de la sécurité ferroviaire et pour la protection des résidents qui regagnent temporairement leur domicile afin de l'inspecter, et ce de la façon la plus sécuritaire possible. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les incendies de forêt qui touchent la Colombie-Britannique ont été dévastateurs pour un grand nombre de collectivités et de familles. À ce stade critique, il est impératif que nous écoutions tous les dirigeants autochtones et que nous nous engagions de manière significative sur une voie qui respecte leurs besoins et leurs priorités, tout en assurant la sécurité et la sûreté des chemins de fer. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

