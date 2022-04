OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Mme Hazel McCallion à titre d'administratrice, représentante fédérale, au conseil d'administration de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, pour une période de trois ans. Elle a été nommée pour la première fois le 31 août 2017.

Mme McCallion a été une des mairesses au plus long mandat au Canada, ayant occupé le poste de mairesse de la cité de Mississauga pendant 36 ans. Mme McCallion a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 2005, et a obtenu un doctorat honorifique en droit de l'Université de Toronto en 2010. Elle est également une conseillère spéciale au campus de Mississauga de l'Université de Toronto depuis 2015.

Mme McCallion possède une vaste expérience, est active au sein de sa communauté, et apporte une expertise et un savoir étendus à son poste.

Citation

« Je suis heureux que Mme McCallion ait accepté de continuer à servir l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Elle a consacré plus de 40 ans au service de sa communauté et continue à jouer un rôle important dans la supervision et la direction du plus grand aéroport au Canada. Je lui souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de ses fonctions au sein du secteur des transports. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

