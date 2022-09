OTTAWA, ON, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a souligné le lancement de la Semaine de la sécurité ferroviaire de 2022, qui se déroule jusqu'au 25 septembre. Cet événement annuel national vise à sensibiliser davantage les gens à la sécurité près des propriétés ferroviaires et des trains.

Personne ne devrait perdre la vie sur nos voies ferrées, et aucune tragédie comme celle qui s'est produite à Lac-Mégantic en 2013 ne devrait se reproduire. Transports Canada continue de prendre des mesures visant à renforcer la sécurité ferroviaire au Canada.

Le gouvernement du Canada rappelle aux Canadiens quelques conseils pour assurer la sécurité de tous près des voies ferrées :

Attendez-vous toujours à voir un train à un passage à niveau; arrêtez-vous, regardez des deux côtés et écoutez.

Respectez tous les panneaux et signaux d'avertissement. Recherchez les panneaux de signalisation qui indiquent un passage à niveau.

Respectez la propriété privée. Il est illégal et dangereux de faire une intrusion sur une propriété ferroviaire privée.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez demander de l'aide. Composez le 9-1-1 ou le 1-888-353-2273.

La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée, et ensemble, nous pouvons éviter les incidents. Au cours de la dernière année, le Ministère a continué d'améliorer la sécurité de nos voies ferrées. Voici quelques exemples :

Nous avons investi près de 24 millions de dollars pour soutenir 147 nouveaux projets partout au Canada dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire pour accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées.

dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire pour accroître la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées. Nous avons mis en place un nouveau volet sur la sécurité ferroviaire dans le cadre du Programme de financement de la participation communautaire pour appuyer la mobilisation des communautés locales et autochtones en matière de sécurité du transport ferroviaire.

Nous avons modifié le Règlement sur les passages à niveau afin de concentrer nos efforts sur la réduction des risques liés aux accidents évitables aux passages à niveau, tout en gardant à l'esprit les réalités économiques.

afin de concentrer nos efforts sur la réduction des risques liés aux accidents évitables aux passages à niveau, tout en gardant à l'esprit les réalités économiques. Nous avons approuvé de nouvelles règles pour aider à prévenir les incendies sur les propriétés ferroviaires et dans les communautés avoisinantes, et avons lancé le Programme d'adaptation aux changements climatiques du réseau ferroviaire, qui vise à accroître la résilience de l'infrastructure ferroviaire du Canada face aux répercussions des changements climatiques, comme les risques d'inondation ou d'incendie.

Transports Canada travaille sur un nouvel appel de propositions en lien avec l'adaptation aux changements climatiques dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, qui sera bientôt annoncé.

En cette Semaine de la sécurité ferroviaire, nous tenons à remercier tous les cheminots du Canada qui travaillent sans relâche à promouvoir la sécurité ferroviaire partout en Amérique du Nord.

Citation

« La sécurité ferroviaire est l'une de mes principales priorités. Notre gouvernement est résolu à protéger tous les Canadiens qui vivent et travaillent le long des voies ferrées, et met en place les mesures nécessaires pour réduire les risques d'accidents graves. Cette semaine nous rappelle qu'il faut être conscient des dangers qui entourent les propriétés ferroviaires et les trains, et des dangers liés aux intrusions sur les voies ferrées. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Transports Canada s'est engagé à assurer la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire, en sensibilisant davantage le public et en renforçant sa confiance dans le réseau de transport ferroviaire du Canada .

s'est engagé à assurer la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire, en sensibilisant davantage le public et en renforçant sa confiance dans le réseau de transport ferroviaire du . Parmi ses nombreuses activités, le Ministère surveille activement les compagnies de chemin de fer au moyen de vérifications et d'inspections de sécurité afin de vérifier le respect des règles et des règlements, et prend des mesures en cas d'infraction.

Opération Gareautrain est une initiative de partenariat entre l'Association des chemins de fer du Canada et Transports Canada, qui travaillent en collaboration avec l'industrie ferroviaire, la police, les syndicats, les organisations et les communautés. Elle vise à sauver des vies en sensibilisant les Canadiens aux dangers qui entourent les propriétés ferroviaires et les trains.

et Transports Canada, qui travaillent en collaboration avec l'industrie ferroviaire, la police, les syndicats, les organisations et les communautés. Elle vise à sauver des vies en sensibilisant les Canadiens aux dangers qui entourent les propriétés ferroviaires et les trains. Le réseau ferroviaire canadien compte environ 23 000 passages à niveau et plus de 40 000 kilomètres de voies ferrées.

Chaque année, plus de 100 Canadiens sont gravement blessés ou tués à la suite d'incidents survenus à des passages à niveau ou d'intrusions.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire joue un rôle important pour répondre aux besoins en matière de sécurité découlant des préoccupations de sécurité actuelles et nouvelles dans tout le Canada . Les projets financés ont contribué à la réduction globale des risques et à l'amélioration de la sécurité des Canadiens.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

