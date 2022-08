Le ministre des Transports annonce le financement de nouvelles technologies pour réduire le bruit sous-marin des navires

OTTAWA, ON, le 11 août 2022 /CNW/ - Le bruit sous-marin des navires peut avoir des effets négatifs sur le milieu marin et les mammifères marins vulnérables, y compris les espèces en voie de disparition comme les épaulards résidents du Sud. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans de nouvelles technologies qui aideront à réduire le bruit sous-marin des navires dans les eaux canadiennes.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que plus de 3,1 millions de dollars seraient investis dans 22 projets pour aider à réduire les répercussions du bruit sous-marin des navires.

Les projets comprennent :

des ateliers pour cibler des approches sécuritaires et pratiques pour la réduction du bruit sous-marin;

l'élaboration d'un outil accessible à tous les membres de l'industrie maritime afin de prévoir et de mettre en œuvre des conceptions silencieuses efficaces pour la construction de nouveaux navires;

l'élaboration de nouveaux outils pour faire le suivi en temps réel du bruit sous-marin émis par les navires;

l'élaboration d'un outil pour détecter la présence de mammifères marins et en aviser les navires à proximité.

Les projets seront financés au titre de l'Initiative pour des navires silencieux de Transports Canada, qui s'ajoute aux mesures déjà prises pour assurer la sécurité de l'écosystème marin, comme l'Initiative de protection des baleines. Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à préserver la sécurité des mammifères marins, l'Initiative pour des navires silencieux contribuera à protéger plus que jamais le milieu marin.

« Notre gouvernement est déterminé à assurer la sécurité de nos écosystèmes marins, et cet investissement nous aidera à y parvenir. L'Initiative pour des navires silencieux fera progresser de nouvelles technologies pour aider à réduire les répercussions du bruit d'origine humaine sur les mammifères marins, comme les épaulards résidents du Sud vulnérables. En collaboration avec l'industrie et le milieu universitaire, nous continuerons de prendre des mesures concrètes pour protéger nos mammifères marins en voie de disparition et veiller à la sécurité de nos eaux. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Annoncée le 30 juin 2021, l'Initiative pour des navires silencieux est l'une des huit mesures d'accommodement élaborées pour répondre aux préoccupations des communautés autochtones concernant le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain.





Les projets financés dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux aideront à fournir les preuves techniques nécessaires pour appuyer les mesures de gestion du bruit du Canada dans la mer des Salish et ailleurs au pays. Ils guideront également l'industrie, les universitaires et l'Organisation maritime internationale (OMI) afin d'influencer la définition et l'adoption futures de normes s'appliquant aux conceptions de navires silencieux.

Contexte

Le gouvernement du Canada reconnaît que le bruit sous-marin peut avoir des répercussions importantes sur les mammifères marins, notamment sur les espèces en voie de disparition comme la baleine noire de l'Atlantique Nord et l'épaulard résident du Sud.

Les 22 projets sélectionnés pour recevoir du financement dans le cadre de l'Initiative pour des navires silencieux de Transports Canada appuieront la mise au point de nouvelles technologies, conceptions ou pratiques opérationnelles de navires silencieux.

Les projets sont les suivants :

American Bureau of Shipping ( 150 000 $) - L'organisation mènera des enquêtes pour caractériser les sources de bruit sous-marin provenant de la flotte actuelle de navires, en mettant particulièrement l'accent sur le bruit des hélices et des machines montées sur la coque. Les résultats permettront d'améliorer la prévision du bruit sous-marin à partir de la conception actuelle des navires, d'évaluer l'efficacité des normes actuelles de mesure du bruit et d'orienter l'optimisation des futures conceptions de navires silencieux.





( - L'organisation mènera des enquêtes pour caractériser les sources de bruit sous-marin provenant de la flotte actuelle de navires, en mettant particulièrement l'accent sur le bruit des hélices et des machines montées sur la coque. Les résultats permettront d'améliorer la prévision du bruit sous-marin à partir de la conception actuelle des navires, d'évaluer l'efficacité des normes actuelles de mesure du bruit et d'orienter l'optimisation des futures conceptions de navires silencieux. BPE Technologies Inc. ( 150 000 $) - L'organisation mettra au point un outil en temps réel pour surveiller la performance sur le plan du bruit sous-marin d'un navire. Les essais et les épreuves permettront de vérifier si leur technologie peut quantifier l'efficacité des nouvelles conceptions, des méthodes de remise à neuf ou des pratiques opérationnelles visant à réduire le bruit sous-marin des navires. Une campagne de sensibilisation au bruit sous-marin rayonné et à ses répercussions sur le milieu marin sera menée au moyen de présentations techniques, d'articles et des médias sociaux.





( - L'organisation mettra au point un outil en temps réel pour surveiller la performance sur le plan du bruit sous-marin d'un navire. Les essais et les épreuves permettront de vérifier si leur technologie peut quantifier l'efficacité des nouvelles conceptions, des méthodes de remise à neuf ou des pratiques opérationnelles visant à réduire le bruit sous-marin des navires. Une campagne de sensibilisation au bruit sous-marin rayonné et à ses répercussions sur le milieu marin sera menée au moyen de présentations techniques, d'articles et des médias sociaux. Cellula Robotics ( 150 000 $) - L'organisation installera des hydrophones et d'autres équipements sur un « Solus-LR » - un véhicule sous-marin autonome alimenté à l'hydrogène - pour mener une opération de deux semaines visant à recueillir des données acoustiques et environnementales de base dans l'habitat des épaulards résidents du Sud. Les données seront rendues disponibles pour appuyer les recherches futures relatives aux effets de la circulation des navires sur les populations d'épaulards. Elles permettront également de démontrer la viabilité de la technologie à zéro émission utilisée pour la surveillance du bruit sous-marin des navires.





( - L'organisation installera des hydrophones et d'autres équipements sur un « Solus-LR » - un véhicule sous-marin autonome alimenté à l'hydrogène - pour mener une opération de deux semaines visant à recueillir des données acoustiques et environnementales de base dans l'habitat des épaulards résidents du Sud. Les données seront rendues disponibles pour appuyer les recherches futures relatives aux effets de la circulation des navires sur les populations d'épaulards. Elles permettront également de démontrer la viabilité de la technologie à zéro émission utilisée pour la surveillance du bruit sous-marin des navires. Clear Seas ( 150 000 $) - L'organisation mettra au point un nouvel outil logiciel permettant de déterminer et de prévoir différentes sources de bruit sous-marin d'origine humaine, notamment la construction, le dynamitage et la circulation des navires. Cet outil pourrait être utilisé pour modéliser différentes stratégies d'atténuation possibles et permettre une approche de gestion adaptative pour réduire le bruit dans les régions. Il devrait aider le gouvernement et l'industrie à élaborer de nouvelles approches pour lutter contre le bruit sous-marin à l'échelle régionale.





( - L'organisation mettra au point un nouvel outil logiciel permettant de déterminer et de prévoir différentes sources de bruit sous-marin d'origine humaine, notamment la construction, le dynamitage et la circulation des navires. Cet outil pourrait être utilisé pour modéliser différentes stratégies d'atténuation possibles et permettre une approche de gestion adaptative pour réduire le bruit dans les régions. Il devrait aider le gouvernement et l'industrie à élaborer de nouvelles approches pour lutter contre le bruit sous-marin à l'échelle régionale. Laboratoire des systèmes intelligents de l'Université Dalhousie ( 150 000 $) - L'établissement mettra au point une nouvelle technique de mesure du bruit sous-marin en eau peu profonde. Si celle-ci se révèle efficace, elle pourrait faire progresser considérablement les efforts déployés par l'industrie pour élaborer des solutions d'atténuation et surveiller leur efficacité d'une manière plus rentable.





( - L'établissement mettra au point une nouvelle technique de mesure du bruit sous-marin en eau peu profonde. Si celle-ci se révèle efficace, elle pourrait faire progresser considérablement les efforts déployés par l'industrie pour élaborer des solutions d'atténuation et surveiller leur efficacité d'une manière plus rentable. Det Norske Veritas (DNV AS) ( 150 000 $) - L'organisation mettra au point un outil en temps réel pour surveiller et suivre les émissions de bruit sous-marines d'un navire. Les résultats pourraient être utilisés par les exploitants de navires pour atténuer les répercussions de leurs navires sur le milieu marin ainsi que par les organismes de réglementation pour aider à comprendre la façon dont le bruit est émis, le moment et l'endroit où il est produit, et la manière de l'atténuer efficacement.





( - L'organisation mettra au point un outil en temps réel pour surveiller et suivre les émissions de bruit sous-marines d'un navire. Les résultats pourraient être utilisés par les exploitants de navires pour atténuer les répercussions de leurs navires sur le milieu marin ainsi que par les organismes de réglementation pour aider à comprendre la façon dont le bruit est émis, le moment et l'endroit où il est produit, et la manière de l'atténuer efficacement. DW-ShipConsult ( 150 000 $) - L'organisation, en partenariat avec Eagle Wing Tours et JASCO Applied Sciences, entreprendra une étude visant à formuler des recommandations sur la conception de navires silencieux, notamment des recommandations en matière de conception et de propulsion destinées aux navires d'observation des baleines nouvellement construits, des mesures de modernisation adéquates et efficaces de réduction du bruit et une orientation sur les pratiques exemplaires pour l'exploitation des navires.





( - L'organisation, en partenariat avec Eagle Wing Tours et JASCO Applied Sciences, entreprendra une étude visant à formuler des recommandations sur la conception de navires silencieux, notamment des recommandations en matière de conception et de propulsion destinées aux navires d'observation des baleines nouvellement construits, des mesures de modernisation adéquates et efficaces de réduction du bruit et une orientation sur les pratiques exemplaires pour l'exploitation des navires. DW-ShipConsult ( 150 000 $) - L'organisation, en partenariat avec Eagle Wing Tours et JASCO Applied Sciences, étudiera les avantages qu'elle pourrait tirer des systèmes de propulsion par jet d'eau pour les navires d'observation des baleines en matière de réduction du bruit. Le projet visera à déterminer si un système de propulsion par jet d'eau produit moins de bruit sous-marin rayonné que des navires dotés d'hélices conventionnelles. Les résultats pourraient mener à la mise en place d'un nouveau dispositif de propulsion silencieux pour les navires et aider les exploitants de navires d'observation des baleines à réduire leurs répercussions sur les espèces de baleines vulnérables.





( - L'organisation, en partenariat avec Eagle Wing Tours et JASCO Applied Sciences, étudiera les avantages qu'elle pourrait tirer des systèmes de propulsion par jet d'eau pour les navires d'observation des baleines en matière de réduction du bruit. Le projet visera à déterminer si un système de propulsion par jet d'eau produit moins de bruit sous-marin rayonné que des navires dotés d'hélices conventionnelles. Les résultats pourraient mener à la mise en place d'un nouveau dispositif de propulsion silencieux pour les navires et aider les exploitants de navires d'observation des baleines à réduire leurs répercussions sur les espèces de baleines vulnérables. Innovation maritime ( 150 000 $) - L'organisation effectuera des essais en laboratoire pour évaluer l'efficacité de différentes solutions novatrices pour réduire le bruit sous-marin des navires. Les résultats aideront les exploitants de navires à comprendre la façon dont les changements apportés à l'exploitation, aux pratiques d'entretien ou à la conception de leurs navires pourraient réduire le bruit et ses répercussions sur le milieu marin et les mammifères marins vulnérables .





( - L'organisation effectuera des essais en laboratoire pour évaluer l'efficacité de différentes solutions novatrices pour réduire le bruit sous-marin des navires. Les résultats aideront les exploitants de navires à comprendre la façon dont les changements apportés à l'exploitation, aux pratiques d'entretien ou à la conception de leurs navires pourraient réduire le bruit et ses répercussions sur le milieu marin et les mammifères marins vulnérables Lloyd's Register Applied Technology Group/Martec Limited ( 150 000 $) - Les organisations mettront au pont un nouvel outil de surveillance en temps réel qui rendra les outils dont disposent les exploitants de petits bateaux plus accessibles et les aidera à réduire les répercussions de leurs navires sur l'environnement, en particulier lorsqu'ils circulent à proximité de mammifères marins en voie de disparition ou dans leur habitat essentiel.





( - Les organisations mettront au pont un nouvel outil de surveillance en temps réel qui rendra les outils dont disposent les exploitants de petits bateaux plus accessibles et les aidera à réduire les répercussions de leurs navires sur l'environnement, en particulier lorsqu'ils circulent à proximité de mammifères marins en voie de disparition ou dans leur habitat essentiel. Lloyd's Register Applied Technology Group ( 150 000 $) - L'organisation mènera des recherches afin d'élaborer une nouvelle conception d'hélice pour l'industrie maritime et explorera la faisabilité de construire des hélices à partir de nouveaux « matériaux composites » qui maintiennent l'efficacité globale, tout en réduisant simultanément le bruit qu'elles produisent. Ce projet contribuera à promouvoir des pratiques de transport maritime durables sur les plans environnemental et économique.





( - L'organisation mènera des recherches afin d'élaborer une nouvelle conception d'hélice pour l'industrie maritime et explorera la faisabilité de construire des hélices à partir de nouveaux « matériaux composites » qui maintiennent l'efficacité globale, tout en réduisant simultanément le bruit qu'elles produisent. Ce projet contribuera à promouvoir des pratiques de transport maritime durables sur les plans environnemental et économique. Martec Limited ( 150 000 $) - L'organisation effectuera des essais pour évaluer l'efficacité des « cages d'hélice » ou des enceintes entourant une hélice pour réduire le bruit sous-marin des navires. Si ces essais sont concluants, elle élaborera des outils d'orientation pour leur mise en œuvre à l'avenir, en mettant l'accent sur les navires de pêche et d'observation des baleines.





( - L'organisation effectuera des essais pour évaluer l'efficacité des « cages d'hélice » ou des enceintes entourant une hélice pour réduire le bruit sous-marin des navires. Si ces essais sont concluants, elle élaborera des outils d'orientation pour leur mise en œuvre à l'avenir, en mettant l'accent sur les navires de pêche et d'observation des baleines. Université Memorial de Terre-Neuve ( 66 700 $) - L'établissement organisera une série d'ateliers canadiens avec des intervenants clés afin de définir des approches sécuritaires, réalisables et pratiques pour atténuer le bruit sous-marin des navires. Les résultats contribueront à renforcer la capacité nationale dans ce domaine émergent, à permettre le partage des connaissances et à créer des ateliers pour les concepteurs de navires afin de discuter de l'optimisation du « silence des navires » ainsi que des coûts de construction et d'exploitation.





( L'établissement organisera une série d'ateliers canadiens avec des intervenants clés afin de définir des approches sécuritaires, réalisables et pratiques pour atténuer le bruit sous-marin des navires. Les résultats contribueront à renforcer la capacité nationale dans ce domaine émergent, à permettre le partage des connaissances et à créer des ateliers pour les concepteurs de navires afin de discuter de l'optimisation du « silence des navires » ainsi que des coûts de construction et d'exploitation. Université Memorial de Terre-Neuve ( 146 050 $) - L'établissement élaborera une série de documents de formation en ligne pour contribuer à informer le secteur canadien du transport maritime, les ingénieurs navals et les experts non techniques au sujet du bruit sous-marin des navires, y compris ses sources, ses répercussions et les mesures d'atténuation possibles. Le projet permettra de combler les lacunes en matière de connaissances et de sensibiliser l'industrie canadienne au sujet du bruit sous-marin des navires et des méthodes pour y remédier en améliorant la conception des navires, les pratiques opérationnelles et les procédures d'entretien.





( - L'établissement élaborera une série de documents de formation en ligne pour contribuer à informer le secteur canadien du transport maritime, les ingénieurs navals et les experts non techniques au sujet du bruit sous-marin des navires, y compris ses sources, ses répercussions et les mesures d'atténuation possibles. Le projet permettra de combler les lacunes en matière de connaissances et de sensibiliser l'industrie canadienne au sujet du bruit sous-marin des navires et des méthodes pour y remédier en améliorant la conception des navires, les pratiques opérationnelles et les procédures d'entretien. Ocean Wise Conservation Association ( 149 975 $) - L'organisation mettra au point un nouvel outil en temps réel permettant de détecter les mammifères marins et de signaler leur présence aux navires à proximité. Ce projet fournira un cadre pour la création et l'essai d'une technologie d'alerte aux cétacés dans d'autres régions du monde où des navires naviguent dans des habitats de mammifères marins menacés. Il fera progresser le Canada en tant que chef de file mondial de la protection des mammifères marins et de l'adoption de pratiques de transport maritime durables.





( - L'organisation mettra au point un nouvel outil en temps réel permettant de détecter les mammifères marins et de signaler leur présence aux navires à proximité. Ce projet fournira un cadre pour la création et l'essai d'une technologie d'alerte aux cétacés dans d'autres régions du monde où des navires naviguent dans des habitats de mammifères marins menacés. Il fera progresser le en tant que chef de file mondial de la protection des mammifères marins et de l'adoption de pratiques de transport maritime durables. Rising Tide BioAcoustics Inc. ( 149 500 $) - L'organisation fera la démonstration d'un système expérimental d'annulation active du bruit destiné à être utilisé dans un environnement sous-marin. Le projet adaptera les technologies actuellement offertes sur le marché commercial afin d'évaluer si elles peuvent être appliquées aux navires commerciaux naviguant dans les habitats essentiels des mammifères marins.





( - L'organisation fera la démonstration d'un système expérimental d'annulation active du bruit destiné à être utilisé dans un environnement sous-marin. Le projet adaptera les technologies actuellement offertes sur le marché commercial afin d'évaluer si elles peuvent être appliquées aux navires commerciaux naviguant dans les habitats essentiels des mammifères marins. Robert Allan Ltd. ( 150 000 $) - L'organisation évaluera et démontrera la faisabilité de technologies visant à réduire le bruit sous-marin produit par les remorqueurs, notamment les remorqueurs des ports commerciaux et les remorqueurs escortes. Le projet permettra de mettre au point de nouveaux outils de modélisation pour aider à concevoir la prochaine génération de remorqueurs silencieux, y compris ceux qui pourraient être exploités à partir de l'énergie de batteries électriques à zéro émission.





( - L'organisation évaluera et démontrera la faisabilité de technologies visant à réduire le bruit sous-marin produit par les remorqueurs, notamment les remorqueurs des ports commerciaux et les remorqueurs escortes. Le projet permettra de mettre au point de nouveaux outils de modélisation pour aider à concevoir la prochaine génération de remorqueurs silencieux, y compris ceux qui pourraient être exploités à partir de l'énergie de batteries électriques à zéro émission. Schottel ( 150 000 $) - L'organisation évaluera la réduction du bruit obtenue grâce à l'installation d'un système de propulsion remanié. Les données produites permettront d'améliorer l'exactitude des méthodes de prévision du bruit sous-marin. Les résultats serviront également à l'élaboration d'un prototype d'outil de surveillance du bruit en temps réel qui préviendra les exploitants de navires lorsque leur bâtiment dépasse les seuils de bruit critiques. Ces avertissements aideront les exploitants de navires à atténuer les répercussions du bruit sous-marin sur l'habitat essentiel des mammifères marins.





( - L'organisation évaluera la réduction du bruit obtenue grâce à l'installation d'un système de propulsion remanié. Les données produites permettront d'améliorer l'exactitude des méthodes de prévision du bruit sous-marin. Les résultats serviront également à l'élaboration d'un prototype d'outil de surveillance du bruit en temps réel qui préviendra les exploitants de navires lorsque leur bâtiment dépasse les seuils de bruit critiques. Ces avertissements aideront les exploitants de navires à atténuer les répercussions du bruit sous-marin sur l'habitat essentiel des mammifères marins. SLR Consulting Ltd . ( 136 792 $) - L'organisation mettra au point une série d'outils éducatifs et de produits de sensibilisation afin d'accroître les connaissances et la prise de conscience des répercussions du bruit sous-marin, en mettant l'accent sur l'aide à l'industrie maritime pour qu'elle adopte de nouvelles technologies ainsi que des pratiques opérationnelles et d'entretien pour atténuer les répercussions du bruit sous-marin des navires sur le milieu marin et les mammifères marins vulnérables.





. ( - L'organisation mettra au point une série d'outils éducatifs et de produits de sensibilisation afin d'accroître les connaissances et la prise de conscience des répercussions du bruit sous-marin, en mettant l'accent sur l'aide à l'industrie maritime pour qu'elle adopte de nouvelles technologies ainsi que des pratiques opérationnelles et d'entretien pour atténuer les répercussions du bruit sous-marin des navires sur le milieu marin et les mammifères marins vulnérables. Département de génie mécanique de l'Université de la Colombie-Britannique/Vard Marine Inc. ( 150 000 $) - L'Université mettra au point de nouveaux outils logiciels fondés sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour aider les concepteurs de navires à prédire et à caractériser la performance sur le plan du bruit sous-marin des navires au début de l'étape de la conception. Grâce à ces outils, il sera possible de déterminer les sources possibles de bruit des navires, y compris le bruit des machines de bord et des hélices. De meilleurs modèles de conception aideront l'industrie à s'assurer que la prochaine génération de navires adopte des technologies « silencieuses », tout en assurant la sécurité, la productivité et la performance environnementale.





( - L'Université mettra au point de nouveaux outils logiciels fondés sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour aider les concepteurs de navires à prédire et à caractériser la performance sur le plan du bruit sous-marin des navires au début de l'étape de la conception. Grâce à ces outils, il sera possible de déterminer les sources possibles de bruit des navires, y compris le bruit des machines de bord et des hélices. De meilleurs modèles de conception aideront l'industrie à s'assurer que la prochaine génération de navires adopte des technologies « silencieuses », tout en assurant la sécurité, la productivité et la performance environnementale. Université du Québec en Outaouais ( 150 000 $) - L'établissement étudiera le bruit produit par la flotte de traversiers utilisée dans l'habitat estival du béluga de l'estuaire du Saint-Laurent (BESL). L'Université déploiera un équipement d'écoute sous-marine pour étudier le bruit produit par différents traversiers, puis publiera des études pour aider le gouvernement et l'industrie à mieux comprendre les répercussions de ces navires sur les mammifères marins vulnérables. Les résultats contribueront à orienter les stratégies d'atténuation pour les traversiers utilisés dans l'habitat essentiel du BESL.





( - L'établissement étudiera le bruit produit par la flotte de traversiers utilisée dans l'habitat estival du béluga de l'estuaire du (BESL). L'Université déploiera un équipement d'écoute sous-marine pour étudier le bruit produit par différents traversiers, puis publiera des études pour aider le gouvernement et l'industrie à mieux comprendre les répercussions de ces navires sur les mammifères marins vulnérables. Les résultats contribueront à orienter les stratégies d'atténuation pour les traversiers utilisés dans l'habitat essentiel du BESL. Département de génie mécanique de l'Université de Victoria (150 000 $) - L'Université mettra au point des outils de conception et d'ingénierie libres qui aideront l'industrie à mieux prévoir le profil de bruit sous-marin des navires pendant la phase de conception. Les résultats permettront à l'industrie de construire de nouveaux navires « silencieux », tout en maintenant le rendement du carburant et en réduisant les émissions. Le projet permettra de mettre au point deux outils logiciels qui modélisent les principales caractéristiques physiques de l'écoulement autour des hélices marines et des interactions entre la turbulence, la cavitation et le bruit sous-marin, ainsi que de prévoir la performance acoustique des hélices dans un large éventail de conditions d'exploitation.

