OTTAWA, ON, le 26 mars 2021 /CNW/ - Les programmes de sécurité routière protègent les Canadiens en mettant en avant des moyens d'améliorer la sécurité de tous les usagers de la route tout en réduisant les risques de collisions. C'est pour cette raison que Transports Canada finance de nouveaux outils à l'échelle nationale pour relever les défis permanents liés à la sécurité routière.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un nouvel appel de propositions pour le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière, dans le cadre duquel 12 millions de dollars serviront à financer des projets qui :



favorisent la sensibilisation à la sécurité routière;

améliorent les connaissances des enjeux, des pratiques et des comportements en matière de sécurité routière;

apportent un soutien aux nouvelles technologies innovantes;

renforcent la mise en place sécuritaire de caractéristiques pour les véhicules automatisés et connectés.

Ces initiatives de sécurité routière profitent aux Canadiens en améliorant la sécurité des véhicules et en réduisant les risques de collisions.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales, les universités les organismes de sécurité et les entreprises du secteur privé peuvent présenter une demande de financement. Transports Canada verse une contribution maximale qui pourra s'élever à 75 % du total des coûts admissibles d'un projet.

Pour être admissibles au financement du programme de la présente période, les demandeurs doivent soumettre leur initiative à Transports Canada d'ici le 10 mai 2021.

Le Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière appuie directement les priorités nationales du Canada en matière de sécurité routière. En 2020-2021, ce sont 25 demandeurs qui ont reçu du financement pour 38 projets distincts, un nouveau record pour le programme.

Les projets retenus de 2020-2021 se sont attaqués aux défis liés à la sécurité, comme la conduite avec facultés affaiblies, la formation des conducteurs, la distraction au volant, les technologies avancées d'aide à la conduite et la sécurité des autobus scolaires.

Citation

« Investir dans des projets de sécurité routière par l'entremise du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière aide à bâtir des communautés plus sécuritaires partout au Canada. Je tiens à féliciter les demandeurs sélectionnés qui ont reçu du financement l'année dernière pour leurs projets. J'encourage aussi tous ceux qui ont de nouvelles propositions à présenter une demande dans le cadre du programme. En matière de sécurité routière, nous avons tous à y gagner à partager nos bonnes idées. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministère verse une contribution annuelle aux provinces, aux territoires et au Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé pour soutenir la mise en œuvre des normes du Code national de sécurité, ainsi que la gestion du programme national d'accréditation des instructeurs et des inspecteurs dans le cadre du Programme de paiements de transfert de la sécurité routière déjà existant.

Le budget de 2019 a renforcé ces efforts en ajoutant du financement supplémentaire dans le cadre du Programme amélioré de paiements de transfert de la sécurité routière.

Les deux programmes combinés, c'est-à-dire le programme existant et le programme amélioré, offrent jusqu'à 43,2 millions de dollars sur trois ans pour augmenter la sécurité routière.

En 2020-2021, un total inégalé de 38 projets et groupes ont reçu du financement dans le cadre du programme.

Le financement pour la période 2021-2022 augmentera de 2 millions de dollars pour atteindre un total de 12 millions de dollars, soit le montant le plus élevé offert par le programme à ce jour.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, 613-290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/