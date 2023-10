CONTRECŒUR, QC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour que les communautés puissent continuer d'être reliées entre elles et pour rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement demeurent solides, résilientes et adaptables aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé un investissement pouvant atteindre 150 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour la construction d'un nouveau terminal à conteneurs pour l'Administration portuaire de Montréal dans la ville de Contrecœur, au Québec.

Le nouveau terminal accroîtrait la capacité de gestion des conteneurs du port de Montréal afin de répondre aux besoins croissants en matière de transport de marchandises et d'aider à maintenir la fluidité des opérations du port. La construction d'un nouveau terminal comprendra :

un quai de 675 mètres de long, y compris une aire d'approche pour les navires;

un réseau ferroviaire relié aux voies actuelles de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), y compris un point de transfert ferroviaire et un centre de transfert de marchandise;

(CN), y compris un point de transfert ferroviaire et un centre de transfert de marchandise; une route d'accès pour relier le terminal au réseau public;

une cour servant à la manutention des conteneurs; et

un bâtiment administratif et un bâtiment d'exploitation.

Ces améliorations renforceront les liens entre le Canada et les marchés mondiaux et fourniront aux entreprises canadiennes les infrastructures portuaires dont elles ont besoin pour demeurer concurrentielles. Une fois terminé, le nouveau terminal devrait accroître la valeur annuelle des importations et des exportations manutentionnées au port, générant jusqu'à 140 millions de dollars par année à l'échelle du pays. De plus, ce projet augmenterait de 55 % la capacité totale de gestion des conteneurs du port de Montréal.

Le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, stimuler la croissance économique et créer davantage de possibilités de croissance internationale pour nos entreprises. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur d'importants projets d'infrastructure qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Le Port de Montréal est un moteur économique pour le Québec et sa Métropole, c'est aussi un élément crucial de notre chaîne d'approvisionnement nationale. En appuyant le Port dans son projet d'expansion dans la ville de Contrecœur, on continue nos efforts pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du Canada. Ça, c'est important parce qu'on ne veut plus vivre les pénuries de produits qu'on a vécues pendant la pandémie, ni les hausses importantes de prix qui viennent avec. »

Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Au nom de l'Administration portuaire de Montréal, je tiens à remercier le gouvernement fédéral du précieux soutien financier apporté à notre grand projet d'expansion à Contrecoeur, un investissement structurant pour la résilience économique du corridor Saint-Laurent-Grands-Lacs qui profitera à l'ensemble du Canada. Ce geste concret témoigne de la confiance du gouvernement et nous permet de consolider ce projet à une étape charnière de son développement. »

Geneviève Deschamps, présidente directrice-général par intérim

Administration portuaire de Montréal

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]