OTTAWA, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer un service ferroviaire voyageurs plus rapide, plus écologique et durable. Le projet de train à grande fréquence (TGF), qui s'étendra de Toronto à Québec, permettra de remplir cet engagement grâce à la transformation des services ferroviaires voyageurs et à la création d'un service plus fréquent et plus durable. Le gouvernement du Canada étudiera également des options visant à améliorer les fréquences et la ponctualité des services ferroviaires voyageurs, et à réduire les temps de déplacement dans le sud-ouest de l'Ontario.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que deux sociétés de conseils possédant une solide expertise dans le secteur des transports, CPCS Transcom Limited (CPCS), en association avec WSP, fourniront au gouvernement fédéral des services de consultation externe. CPCS et WSP analyseront des options visant à améliorer le service ferroviaire voyageurs dans le sud-ouest de l'Ontario et présenteront leurs conclusions d'ici la fin de 2023. Dans le cadre de leur analyse, les sociétés examineront les besoins actuels et futurs en matière de services ferroviaires voyageurs, évalueront les trajets existants, détermineront des options pour de nouveaux alignements, au besoin, et fourniront une analyse financière.

Le ministre a également réaffirmé que le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec les peuples autochtones pour tenir compte de leurs points de vue alors qu'il élabore des options visant à améliorer le service ferroviaire voyageurs dans le sud de l'Ontario.

Citation

« Le train à grande fréquence est un projet transformateur qui permettra d'offrir un service plus fréquent, plus rapide et plus fiable sur des trains modernes et accessibles. Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons nommé deux conseillers externes possédant un savoir-faire en matière de planification, d'ingénierie et d'exploitation ferroviaires pour analyser des options qui appuieront notre engagement à améliorer le service ferroviaire dans le sud-ouest de l'Ontario. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

On s'attend à ce que le TGF transforme le service ferroviaire voyageurs interurbain dans le corridor Toronto-Québec grâce à divers résultats du projet, notamment :

Des temps de trajet plus courts, avec des réductions de jusqu'à 90 minutes pour certains trajets;



Une augmentation de la fréquence des départs entre les grandes villes;



Une amélioration de la fiabilité en matière de ponctualité;



L'ajout de nouveaux services à Peterborough et à Trois-Rivières;

et à Trois-Rivières;

Un réseau ferroviaire plus vert et un mode de transport plus propre grâce à des technologies électrifiées.

Le budget de 2022 a accordé à Transports Canada et à Infrastructure Canada 396,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour continuer à faire progresser les activités clés et entreprendre la phase d'approvisionnement du projet.

Voici les prochaines étapes de la phase d'approvisionnement du projet de train à grande fréquence et les dates prévues :

Lancement de la demande de qualifications par le gouvernement du Canada : début de 2023

: début de 2023

Fin de la période de demande de qualifications : début du printemps 2023



Évaluation des candidatures soumises dans le cadre de la demande de qualifications et détermination des répondants qualifiés par le gouvernement du Canada : début du printemps 2023

: début du printemps 2023

Lancement de la demande de propositions par le gouvernement du Canada : fin du printemps 2023

: fin du printemps 2023

Fin de la demande de propositions : début du printemps 2024

Le train à grande fréquence transformera les services ferroviaires voyageurs pour les Canadiennes et les Canadiens dans le corridor Toronto-Québec. Parallèlement, VIA Rail continue de reconstruire les services ferroviaires voyageurs au Canada à la suite de la pandémie. Par l'entremise des conseillers externes, le gouvernement cherche des options pour améliorer le service dans le sud-ouest de l' Ontario .

à la suite de la pandémie. Par l'entremise des conseillers externes, le gouvernement cherche des options pour améliorer le service dans le sud-ouest de l' . Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Toronto et Québec, et à consulter les peuples autochtones pour éclairer la conception et l'élaboration du projet. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à visiter le site Web du TGF (https://hfr-tgf.ca/fr_communiquer-avec-nous/).

s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre et Québec, et à consulter les peuples autochtones pour éclairer la conception et l'élaboration du projet. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à visiter le site Web du TGF (https://hfr-tgf.ca/fr_communiquer-avec-nous/). Au début de 2023, le ministre organisera une table ronde des intervenants au sujet du service ferroviaire voyageurs dans le sud-ouest de l' Ontario .

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]