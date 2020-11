OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Transports Canada reconnaît que la fatigue pose un risque dans l'ensemble du réseau de transport du Canada et qu'elle doit être mieux gérée dans tous les modes de transport, notamment dans le secteur ferroviaire.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé que les Règles relatives aux périodes de service et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire ont été mises à jour pour mieux tenir compte des dernières connaissances scientifiques sur la gestion de la fatigue et afin d'assurer la sécurité des Canadiens qui travaillent ou vivent à proximité des chemins de fer.

Les nouvelles règles représentent une amélioration sans précédent par rapport aux règles existantes, comme la mise en place de nouvelles limites à la durée d'une période de service et l'augmentation de la durée de la période de repos minimale entre les postes. Les nouvelles règles établissent également des limites au nombre total d'heures de travail au cours d'une semaine (60 heures sur une période de 7 jours) et d'un mois (192 heures sur une période de 28 jours).

Comme l'avait ordonné le ministre des Transports, les entreprises du secteur ferroviaire, en collaboration avec les syndicats, ont proposé des règles actualisées qui représentent une amélioration importante des règles existantes. Par exemple, les entreprises du secteur ferroviaire devront élaborer des programmes de gestion de la fatigue plus complets qui établissent des responsabilités claires en vue d'atténuer les risques liés à la fatigue.

Aux termes des nouvelles règles, les compagnies de chemin de fer devront terminer la préparation de leurs programmes de gestion de la fatigue dans un délai de 12 mois et mettre en œuvre les dispositions relatives à l'aptitude au service dans un délai de 24 mois. Compte tenu des changements importants exigés par ces règles, les exigences relatives à la durée du travail et aux périodes de repos entreront en vigueur dans 30 mois à compter d'aujourd'hui pour le transport ferroviaire de marchandises et dans 48 mois à partir d'aujourd'hui pour le transport ferroviaire de voyageurs, et ce, en vue d'assurer la mise en œuvre.

Les règles révisées seront complétées par des règlements sur les systèmes de gestion des risques liés à la fatigue afin d'atténuer davantage les risques liés à la fatigue.

Citation

« La sécurité ferroviaire reste ma priorité absolue. Je tiens à remercier les entreprises du secteur ferroviaire de même que les syndicats pour leur contribution à la mise à jour des Règles relatives aux périodes de service et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire en fonction des principes issus des connaissances scientifiques sur la fatigue. Les nouvelles règles représentent une amélioration sans précédent par rapport au cadre existant et intègrent les principes modernes et fondés sur la science de gestion de la fatigue à tout un pan de l'industrie des transports. Le Ministère continuera à travailler avec les syndicats et le secteur ferroviaire sur les moyens de mieux gérer les risques que pose la fatigue chez les membres du personnel d'exploitation. »

L'honorable Marc Garneau

Le ministre des Transports

Les faits en bref

Transports Canada est responsable de s'assurer que les compagnies de chemin de fer se conforment aux Règles relatives aux périodes de service et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire.

est responsable de s'assurer que les compagnies de chemin de fer se conforment aux Les Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire ont d'abord été mises en place en 2002 et ont été mises à jour pour la dernière fois en 2011 pour y inclure une composante sur la gestion de la fatigue.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Amy Butcher, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, (613) 292-5386, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/