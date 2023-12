OTTAWA, ON, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Les connaissances et l'expertise des peuples autochtones et des communautés côtières, qui remontent à plusieurs générations, sont essentielles à la protection de nos eaux côtières, aujourd'hui et à l'avenir. Le Plan de protection des océans du Canada continue de s'appuyer sur les occasions de collaboration entre les peuples autochtones et les communautés côtières pour protéger, préserver et restaurer nos océans et nos voies navigables.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui l'élargissement du Programme de formation dans le domaine maritime au Western Arctic Marine Training Consortium (WAMTC) à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le WAMTC lancera son programme en janvier, offrant à la population locale les compétences et les qualifications nécessaires pour obtenir un emploi intéressant dans l'industrie maritime et répondre aux besoins de leur communauté.

Doté du plus long littoral du monde, le Canada compte sur des travailleurs maritimes qualifiés pour assurer la sécurité, l'efficacité, la compétitivité et la durabilité du secteur maritime. Le Programme de formation dans le domaine maritime a permis de réduire les obstacles et de créer des possibilités pour les groupes sous-représentés dans l'industrie maritime. À ce jour, 1 117 étudiants et étudiantes ont obtenu leur diplôme à l'issue d'une gamme de cours de formation, amorçant leur carrière au sein de la Garde côtière canadienne, auprès d'exploitants de navires de croisière et de traversiers, et d'autres entreprises de premier plan dans le secteur maritime.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, les spécialistes, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Je suis très fier que le Programme de formation dans le domaine maritime s'étende aux Territoires du Nord-Ouest et qu'il ait connu autant de succès. Ce nouveau partenariat à Hay River favorisera une plus grande participation des peuples autochtones au secteur maritime et renforcera notre main-d'œuvre. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Nos élèves ont souvent été sous-employés dans le passé. Cette formation leur permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour obtenir un emploi dans l'industrie maritime bien rémunérée et en demande. Les possibilités de formation supplémentaire abondent, et l'avancement professionnel est un point saillant de l'avenir d'une diplômée ou d'un diplômé. Nous nous efforçons de créer, de maintenir et d'offrir un environnement diversifié, sécuritaire et inclusif où les élèves sont acceptés pour ce qu'ils sont et où un système de soutien tissé serré se développe entre les élèves et le personnel, créant ainsi des amitiés pour la vie. »

Cindy Drover-Davidson

Responsable de la formation, Western Arctic Marine Training Consortium (WAMTC)

Les faits en bref

En mars 2023, le gouvernement du Canada a renouvelé son engagement à l'égard du Programme de formation dans le domaine maritime en investissant 29,8 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada . À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 58 millions de dollars au total dans le Programme de formation dans le domaine maritime. Le financement appuie quatre institutions partenaires d'un océan à l'autre : le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium ( Iqaluit , Nunavut ); le Nova Scotia Community College (Port Hawkesbury , Nouvelle-Écosse); le British Columbia Institute of Technology ( North Vancouver , C. -B .), en partenariat avec le Camosun College ; le Western Arctic Marine Training Consortium ( Hay River, Territoires du Nord-Ouest).

a renouvelé son engagement à l'égard du Programme de formation dans le domaine maritime en investissant 29,8 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans dans le cadre du Plan de protection des océans du . À ce jour, le gouvernement du a investi 58 millions de dollars au total dans le Programme de formation dans le domaine maritime. Le financement appuie quatre institutions partenaires d'un océan à l'autre : Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du Canada .

a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du . Depuis le lancement du Plan de protection des océans, et grâce au Programme de formation dans le domaine maritime, le gouvernement du Canada a réduit les obstacles et créé des perspectives d'emploi dans l'industrie maritime pour les groupes sous-représentés.

