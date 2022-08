WINDSOR, ON, le 30 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens ont clairement indiqué qu'ils veulent un service ferroviaire voyageurs plus écologique et plus rapide, et le gouvernement du Canada s'engage à faire de ces objectifs une réalité. Le projet de train à grande fréquence, qui relie Toronto à Québec, donne suite à cet engagement, et il transformera le transport ferroviaire voyageurs grâce à la création d'un service ferroviaire plus fréquent et durable.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le gouvernement du Canada étudiera cet automne des options visant à améliorer les fréquences de services ferroviaires voyageurs et la ponctualité, et à réduire les temps de déplacement dans le sud-ouest de l'Ontario. À cette fin, le gouvernement du Canada fera appel à un conseiller externe, qui analysera la demande de passagers et les choix d'itinéraires en vue d'offrir le service ferroviaire qui répond le mieux aux besoins des communautés dans le sud-ouest de l'Ontario. Le conseiller externe analysera des options concrètes pour améliorer le service dans le sud-ouest de l'Ontario en vue d'une possible intégration future au projet de train à grande fréquence, et présentera un rapport final au gouvernement fédéral d'ici la fin de 2023.

Le ministre a aussi réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à travailler avec les groupes autochtones et les communautés locales pour s'assurer que leurs points de vue sont entendus et que leurs droits sont respectés. Au début de 2023, le ministre organisera une table ronde des intervenants au sujet du service ferroviaire voyageurs dans le sud-ouest de l'Ontario.

Ces nouvelles mesures s'appuient sur d'autres travaux en cours pour améliorer l'expérience ferroviaire globale des passagers dans le sud-ouest de l'Ontario et le long du corridor Québec-Windsor. Cela comprend 42,8 millions de dollars dans le budget de 2022 pour moderniser les gares de VIA Rail, dont la priorité est accordée à ses gares de Brantford, Chatham et Sarnia, et à la gare de London plus tard cette année. Le gouvernement du Canada a également investi 990 millions de dollars pour remplacer la flotte de VIA Rail dans la région, et les premières nouvelles voitures à voyageurs entreront en service plus tard cette année.

« Les voyageurs du sud-ouest de l'Ontario veulent un service ferroviaire voyageurs plus écologique et plus rapide, et je suis heureux de dire que notre gouvernement demeure déterminé à réaliser le projet de train à grande fréquence, qui s'étend de Québec à Toronto. Grâce aux services retenus d'un nouveau conseiller externe, nous sommes prêts à élaborer des options qui amélioreront le service ferroviaire voyageurs pour les communautés de tout le sud-ouest de l'Ontario. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« En tant que voyageur régulier de VIA dans le corridor Windsor-Ottawa, je sais que le train à grande fréquence pourrait changer la donne dans le sud-ouest de l'Ontario et attirer des entreprises, des talents et des touristes à Windsor-Essex. »

Irek Kusmierczyk

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh

Les faits en bref

