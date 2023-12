WINNIPEG, MB, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Des chaînes d'approvisionnement solides et résilientes sont essentielles pour que les communautés puissent continuer d'être reliées entre elles et pour que l'économie profite à toute la population canadienne.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, et le député de Winnipeg-Centre-Sud, Ben Carr, ont annoncé un nouvel investissement pouvant atteindre 19,4 millions de dollars dans le projet visant à exploiter le potentiel du fret aérien du Canada à l'aéroport international Richardson de Winnipeg. Ce financement permettra d'améliorer la fluidité des échanges commerciaux et d'augmenter le volume de fret à l'aéroport. La nouvelle installation d'entreposage qui sera construite comprendra de l'espace pour l'entreposage frigorifique et des denrées périssables. L'installation permettra également d'augmenter la capacité globale de l'aéroport en matière de fret.

Le projet comprend :

l'agrandissement d'une aire de trafic;

la réinstallation de locataires actuels;

la préparation du site;

la démolition de biens vacants,

la construction de l'installation de fret aérien; et

l'exécution de travaux de génie civil connexes.

Cet investissement permettra de créer une capacité d'exportation supplémentaire, d'améliorer la circulation des marchandises et de rendre les produits plus accessibles et plus abordables dans les communautés éloignées et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, stimuler la croissance économique et créer davantage de possibilités de croissance internationale pour nos entreprises. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure importants qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« En investissant 19,4 millions de dollars dans l'aéroport international Richardson de Winnipeg, nous pourrons renforcer notre chaîne d'approvisionnement, ce qui profitera en fin de compte à tous les Canadiens et Canadiennes. Nous prenons des mesures pour que les échanges commerciaux soient plus fluides dans toutes les régions du pays, en veillant à ce que nos infrastructures essentielles soient à la hauteur. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Cet investissement soutiendra notre engagement à créer de nouvelles possibilités de croissance économique et renforcera le rôle de l'aéroport international Richardson de Winnipeg en tant que plaque tournante du fret essentielle au réseau de la chaîne d'approvisionnement du Canada. Ensemble, avec le soutien de nos partenaires gouvernementaux, nous serons en mesure de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour améliorer l'efficacité, la connectivité et la prospérité de notre communauté et au-delà ».

Nick Hays

Président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg

« Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, nous serons en mesure d'améliorer l'aéroport international Richardson de Winnipeg pour qu'il puisse traiter des volumes de fret plus élevés. Cette initiative permettra non seulement de stimuler les flux commerciaux, mais aussi d'améliorer l'accessibilité des marchandises dans les communautés éloignées et nordiques, ce qui favorisera la croissance économique dans l'ensemble du Manitoba. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« L'investissement de 19,4 millions de dollars annoncé aujourd'hui se traduira par plus d'espace consacré aux marchandises à l'aéroport de Winnipeg. Il sera ainsi plus facile de transporter ces marchandises vers les régions éloignées du Canada, ce qui favorisera la croissance de nos entreprises et de nos communautés. Cet engagement reflète notre volonté de renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays. »

Ben Carr

Député de Winnipeg-Centre-Sud

Ce nouveau financement s'ajoute aux fonds de plus de 30 millions de dollars accordés en 2019 à l'aéroport international Richardson de Winnipeg.

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. Le financement initial de ce projet a eu lieu en septembre 2019.

