EDMONTON, AB, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement a récemment présenté le budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération .

Il s'agit d'un plan qui vise à bâtir un Canada qui fonctionne mieux pour chaque génération, où les jeunes peuvent progresser, être justement récompensés pour leur travail acharné et être en mesure d'acheter ou de louer leur propre logement - où tout le monde a une chance équitable de mener une bonne vie dans la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, s'est adressé à la chambre de commerce d'Edmonton où il a pu mettre en lumière les investissements proposés dans le budget de 2024 qui visent à faire en sorte que chaque génération de Canadiens et Canadiennes puisse atteindre son plein potentiel, notamment les suivants :

Lancer une stratégie audacieuse pour rendre disponibles 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Au moins 2 millions de ces nouveaux logements s'ajouteront au 1,87 million d'unités dont la construction est déjà prévue d'ici 2031. La construction d'un minimum de 1,2 million de ces 2 millions de nouveaux logements sera rendue possible grâce aux mesures prises par le gouvernement.

Au moins 2 millions de ces nouveaux logements s'ajouteront au 1,87 million d'unités dont la construction est déjà prévue d'ici 2031. La construction d'un minimum de 1,2 million de ces 2 millions de nouveaux logements sera rendue possible grâce aux mesures prises par le gouvernement. Allouer un montant supplémentaire de 400 millions de dollars au Fonds pour accélérer la construction de logements de 4 milliards de dollars , qui permet déjà d'accélérer la construction de plus de 750 000 logements d'ici 10 ans grâce à la conclusion de 179 accords avec des municipalités, des provinces et des territoires.

, qui permet déjà d'accélérer la construction de plus de 750 000 logements d'ici 10 ans grâce à la conclusion de 179 accords avec des municipalités, des provinces et des territoires. Accélérer la construction et la mise à niveau des infrastructures de logement par le versement de 6 milliards de dollars sur 10 ans au nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement.

Accorder 90 millions de dollars sur deux ans afin de créer des stages pour les apprentis auprès des petites et moyennes entreprises.

Fournir 10 millions de dollars sur deux ans pour continuer à encourager les gens à explorer une carrière dans les métiers spécialisés et à s'y préparer .

Simplifier le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers grâce à un investissement de 50 millions de dollars pour s'assurer que toutes les personnes au Canada qui ont les compétences nécessaires pour bâtir plus de logements pourront le faire. Le Programme a déjà aidé plus de 9 000 nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants qualifiés à bénéficier de possibilités de placement, tandis que 20 000 autres travailleuses et travailleurs ont profité de prêts à faible coût pour réduire le plus possible les frais associés à la pratique de leur métier au Canada. Le gouvernement fédéral demande également aux provinces et aux territoires de simplifier de toute urgence leurs normes d'accréditation pour les métiers en vue d'assurer la cohérence interprovinciale .

Le budget de 2024 est un plan qui vise à offrir une chance équitable pour chaque génération.

Tout d'abord, nous construisons plus de logements abordables. Car le meilleur moyen de rendre les logements plus abordables est d'augmenter l'offre, et de le faire rapidement. Le budget de 2024 présente une stratégie pour rendre disponibles 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Parmi les principales mesures prévues, mentionnons le déploiement d'un nouveau Plan pour l'usage de terrains publics à des fins résidentielles et d'un nouveau Fonds canadien de protection des loyers, l'amélioration de la Charte hypothécaire canadienne et la création d'une nouvelle Charte canadienne des droits des locataires.

Ensuite, nous réduisons le coût de la vie. Fondé sur le développement transformateur du filet de sécurité sociale du Canada pour les générations futures -- grâce à des services de garde à 10 $ par jour, à un régime de soins dentaires pour les personnes non assurées au pays, et à la première phase du régime d'assurance médicaments universel --, le budget de 2024 soutient les efforts du gouvernement afin de réduire les coûts quotidiens pour la population canadienne. Parmi ces efforts, pensons à stabiliser les prix des produits d'épicerie, à sévir contre les frais indésirables afin de rendre les prix plus équitables, et à diminuer les coûts des services bancaires. Le budget de 2024 prévoit également de nouveaux investissements transformateurs, dont le déploiement d'un nouveau Programme national d'alimentation scolaire et de la nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Enfin, nous ferons croître l'économie pour que tout le monde en profite. Le plan du gouvernement permettra d'attirer et d'accroître les investissements, de rehausser la productivité et d'encourager le type d'innovation qui changera la donne et créera des emplois bien rémunérés et valorisants, tout en maintenant le Canada à l'avant-scène économique. Il propose également de nouvelles mesures de soutien afin de donner à un plus grand nombre de nos meilleurs entrepreneurs et entrepreneuses, ainsi que de nos meilleurs innovateurs et innovatrices, les moyens de concrétiser leurs idées. Parmi ces mesures, pensons à attirer plus d'investissements dans l'économie carboneutre en élargissant et instaurant les importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie, consolider l'avantage du Canada en tant que chef de file de l'intelligence artificielle, et investir dans des subventions de recherche bonifiées qui offriront aux jeunes générations de bons emplois et de nouvelles possibilités. Ainsi, il faut s'assurer que les Autochtones peuvent profiter de cette croissance d'une manière qui leur convient.

Le budget de 2024 rendra le système fiscal canadien plus équitable en demandant aux personnes très riches de payer leur juste part - afin que le gouvernement puisse investir dans la prospérité pour chaque génération, et parce qu'il serait irresponsable et injuste de transmettre davantage de dettes aux générations futures. Le budget de 2024 est un plan économique responsable qui respecte les objectifs budgétaires présentés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, et grâce auquel le Canada affichera encore les plus faibles ratios du déficit et de la dette nette au produit intérieur brut des pays du G7.

Citations

« Notre gouvernement est entré en fonction en promettant de renforcer et d'élargir la classe moyenne. Nous avons tenu cet engagement en réduisant la pauvreté, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, et en créant des millions de bons emplois pour les Canadiens. Notre travail n'est pas terminé. Le budget de 2024 nous permet d'ouvrir la porte de la classe moyenne à des millions de jeunes Canadiens. Nous construirons davantage de logements et contribuerons à réduire le coût de la vie. Nous conduirons notre économie vers une croissance qui profitera à tout le monde. C'est ça, une chance équitable pour chaque génération. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« Le budget de 2024 a pour but d'égaliser les chances des Canadiens et d'offrir à chaque génération une chance équitable de réussir. Il s'agit de stimuler la productivité, l'innovation et la recherche afin de créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Un Canada qui fonctionne pour tout le monde exige des mesures proactives et de l'innovation de notre part, et c'est exactement ce que nous offrons aux Canadiens dans ce budget. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

