KAHNAWAKE, QC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Pour créer une économie forte et des communautés saines, tout le monde doit avoir une chance réelle et juste de réussir. Lorsque les Premières Nations, les Inuit et les Métis bénéficient de soutien, non seulement ils développent leurs propres compétences et aptitudes, mais ils peuvent aussi aider leur collectivité, tant aujourd'hui que dans les années à venir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé un financement d'au plus 25 millions de dollars à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec pour son projet Stratégie globale pour la qualification à l'emploi des Autochtones. Ce projet vise à augmenter le nombre d'Autochtones qui ont un emploi ou suivent une formation professionnelle dans les communautés et les zones urbaines.

Ce projet a été retenu à la suite d'un appel de propositions lancé au printemps de 2022 dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats. Les projets menés grâce à ce Fonds appuient les partenariats entre les organisations autochtones et les employeurs de l'industrie afin de fournir de la formation professionnelle aux Autochtones pour les métiers où la demande est forte, aux échelons local, régional et national. Les projets sont principalement axés sur cinq secteurs prioritaires : l'économie verte, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, l'économie bleue et la fonction publique autochtone.

Le programme de financement de projets du Fonds est l'un des deux programmes complémentaires destinés aux Autochtones et relatifs au marché du travail qu'Emploi et Développement social Canada met en œuvre. Le deuxième est le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones. Ces deux programmes, exécuté en collaboration avec les partenaires autochtones, permettent aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis de contribuer pleinement à la réussite économique du Canada et d'en bénéficier, ce qui constitue un élément essentiel en faveur de la réconciliation et de l'autodétermination.

Citations

« Tout le monde gagne quand les Autochtones ont la possibilité de participer pleinement au sein de la main-d'œuvre. Le Fonds pour les compétences et les partenariats permet à davantage d'Autochtones d'obtenir la formation et les ressources dont ils ont besoin pour façonner leur carrière. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« Chaque succès professionnel au sein de nos communautés donne espoir et inspire la présente générations, ainsi que celles qui suivront, car un emploi, c'est plus qu'un travail, c'est un chemin vers la fierté culturelle et identitaire. »

- Le directeur général de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, Richard Jalbert

« L'engagement de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec va bien au-delà de l'aide matérielle; il transforme des vies. Les gens qui travaillent à la Commission m'ont aidé à trouver ma voie et à me façonner un parcours professionnel enrichissant, et je leur serai éternellement reconnaissant. »

- Karl G. Picard, agent de communications à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec

Les faits en bref

Le recensement de 2021 a dénombré 1,8 million d'Autochtones, soit 5,0 % de la population totale du Canada .

. Selon l'Enquête sur la population active menée par Statistique Canada en novembre 2023, le taux d'emploi des Autochtones était de 58,3 %.

Depuis 2010, le Fonds pour les compétences et les partenariats a financé 130 projets et aidé plus de 52 500 clients autochtones, dont plus de 19 300 ont obtenu un emploi et plus de 2 900 sont retournés à l'école.

Depuis 2022‑2023, le gouvernement assure, par l'entremise du Fonds, un financement continu de 50 millions de dollars.

Le Fonds soutient l'engagement du gouvernement du Canada envers la réconciliation et l'appel à l'action n o 7 de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande au gouvernement de travailler avec les groupes autochtones en vue d'élaborer une stratégie conjointe pour éliminer les écarts en matière d'éducation et d'emploi entre les Autochtones et les non-Autochtones.

envers la réconciliation et l'appel à l'action n 7 de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande au gouvernement de travailler avec les groupes autochtones en vue d'élaborer une stratégie conjointe pour éliminer les écarts en matière d'éducation et d'emploi entre les Autochtones et les non-Autochtones. Le Fonds soutient également l'engagement du Canada à l'égard de l'objectif de développement durable n o 10, qui vise à réduire les inégalités en encourageant la participation des Autochtones aux possibilités économiques.

à l'égard de l'objectif de développement durable n 10, qui vise à réduire les inégalités en encourageant la participation des Autochtones aux possibilités économiques. Le gouvernement du Canada a récemment montré son soutien envers la réconciliation avec les Autochtones en publiant, le 21 juin 2023, le plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce plan comprend des mesures pour éliminer les obstacles, lutter contre le racisme et la discrimination systémiques, combler les écarts socioéconomiques, et promouvoir une plus grande égalité et prospérité pour les Autochtones.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, contactez : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, [email protected], 343-573-1846; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]