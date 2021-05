OTTAWA, ON, le 21 mai 2021 /CNW/ - Au Canada, la longue fin de semaine de mai marque souvent le début de la saison de la navigation de plaisance. Ce type de navigation a gagné en popularité depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une augmentation des incidents. Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la sécurité nautique, qu'il s'agisse d'activités récréatives ou commerciales, au Canada.

À l'occasion du lancement de la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 3,6 millions de dollars pour des projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique du Canada. Ces projets visent à aider les Canadiens et les peuples autochtones à rester en sécurité sur l'eau en sensibilisant et en éduquant les gens sur les questions, les pratiques et les comportements en matière de sécurité nautique.

La liste complète des bénéficiaires de 2021-2022 du Programme de contributions pour la sécurité nautique du Canada est disponible en ligne. De plus, Transports Canada accepte désormais les demandes dans le cadre du volet de la Sécurité de la navigation de plaisance pour des projets qui débuteront en 2022-2023.

Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, que vous soyez à bord d'un bateau ou sur la terre ferme, n'oubliez pas ce qui suit :

Suivez les conseils de votre autorité locale de santé publique;

Continuez à prendre des mesures pour limiter la propagation de la COVID-19;

Portez un masque non médical ou un couvre-visage lorsque l'éloignement physique n'est pas possible.

La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique est l'occasion de rappeler à tous les plaisanciers l'importance de la sécurité nautique, notamment le port d'un gilet de sauvetage, la préparation, l'élaboration d'un plan, la sobriété à bord d'une embarcation et le respect des conseils de santé publique en ce qui concerne la COVID-19. Le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures et de sensibiliser les Canadiens afin que les plaisanciers puissent profiter de la saison nautique en toute sécurité.

Citation

« La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique est l'occasion de réfléchir aux pratiques de navigation sécuritaires et de reconnaître le travail de nos partenaires et des parties prenantes dans la promotion de la sécurité nautique. Les bénéficiaires du Programme de contributions pour la sécurité nautique de cette année offriront d'importants efforts de sensibilisation et d'éducation pour aider à maintenir la sécurité de nos eaux pour tous. Plaisanciers : profitez bien de la saison de navigation sur nos magnifiques voies navigables en toute sécurité et de manière responsable. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada appuie les programmes axés sur la prévention et encourage l'adoption de pratiques de navigation sécuritaires et le respect de la réglementation en matière de sécurité.

La composante de la Sécurité de la navigation de plaisance du Programme de contributions pour la sécurité nautique finance jusqu'à 75 % des dépenses totales admissibles des projets, jusqu'à concurrence de 400 000 $ par bénéficiaire. Un total d'un million de dollars est disponible chaque année de façon permanente.

La composante de la Sécurité des petits bateaux du Programme de contributions pour la sécurité nautique finance jusqu'à 75 % des dépenses totales admissibles des projets, jusqu'à concurrence de 200 000 $ par bénéficiaire. Un total de deux millions de dollars est disponible dans le cadre de cette composante pour l'exercice 2021-2022 pour une année seulement.

La composante de la Sécurité des petits bateaux fait partie de la réponse du gouvernement du Canada à la recommandation 12 du Rapport de réexamen du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain de la Régie de l'énergie du Canada (anciennement l'Office national de l'énergie).

à la recommandation 12 du Rapport de réexamen du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain de la Régie de l'énergie du (anciennement l'Office national de l'énergie). Depuis 2009, le Programme de contributions pour la sécurité nautique a financé 106 projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance au Canada , pour un total de 14,9 millions de dollars.

, pour un total de 14,9 millions de dollars. Selon la Croix-Rouge canadienne, il y a en moyenne 111 décès liés à la navigation de plaisance chaque année. Près de 90 % des plaisanciers qui se sont noyés ne portaient pas de gilet de sauvetage ou ne le portaient pas correctement.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.



Ce communiqué peut être fourni en d'autres formats pour les personnes ayant une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, 613-290-8656, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/