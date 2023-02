OTTAWA, ON, le 20 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la deuxième Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles :

« Aujourd'hui, en cette deuxième Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles, nous nous joignons à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à d'autres partenaires internationaux pour honorer et commémorer les victimes de tragédies aériennes partout dans le monde.

« Je voudrais également rendre hommage aux familles laissées derrière; des familles dont le deuil est toujours présent et dont la vie sera à jamais changée.

« Un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens ont malheureusement été directement touchés par des tragédies aériennes. En 2020, l'Iran a abattu un appareil d'Ukraine International Airlines, le vol 752 (PS752), emportant tragiquement la vie des 176 personnes innocentes à bord, dont 55 personnes de citoyenneté canadienne, 30 personnes avec la résidence permanente et de nombreuses autres personnes ayant des liens avec le Canada. En 2019, un appareil d'Ethiopian Airlines, le vol 302 (ET302), s'est écrasé alors qu'il se rendait à Nairobi, au Kenya, causant la mort de 157 personnes, dont 18 Canadiens et Canadiennes et d'autres personnes ayant des liens avec le Canada. En 1985, 280 Canadiennes et Canadiens ont perdu la vie dans l'attentat terroriste contre le vol 182 d'Air India.

« Notre gouvernement rend hommage aux victimes et prend des mesures concrètes pour soutenir leurs familles. À l'été 2022, le gouvernement du Canada a ouvert une voie d'accès à la résidence permanente pour les membres des familles des victimes des vols PS752 et ET302 ayant des liens étroits avec les membres survivants de leur famille qui se trouvent au Canada. Nous travaillons également à accorder des bourses d'études à la mémoire des victimes du vol PS752 et, à cette fin, avons créé le Fonds de commémoration des victimes de la tragédie du vol 302 d'Ethiopian Airlines cette année. Le Fonds prévoit des bourses d'études et un appui aux projets commémoratifs rendant hommage aux victimes.

« Nous réalisons des progrès dans la prévention de futures tragédies. Dans le cadre de l'Initiative sur la sécurité aérienne et de concert avec nos partenaires internationaux, nous augmentons le niveau de sécurité et de sûreté des transporteurs aériens commerciaux dans les zones de conflit ou à proximité. Le Canada, conjointement avec les Pays-Bas, sera l'hôte du troisième Forum sur la sécurité aérienne, qui aura lieu à La Haye en juin 2023. Nous poursuivons également nos actions auprès de l'OACI pour améliorer les protocoles d'enquête sur les catastrophes aériennes et renforcer la transparence et la crédibilité de ces enquêtes de manière à les rendre plus efficaces pour prévenir les catastrophes aériennes et accroître la sécurité de l'aviation civile mondiale.

« En ce jour solennel, nous invitons toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à se joindre à nous pour commémorer les victimes des tragédies aériennes et leurs familles. »

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055