OTTAWA, ON , le 29 mars 2022 /CNW/ - Le Canada et ses partenaires étrangers sont unis dans leur engagement à améliorer la sécurité du transport aérien depuis que le vol PS752 d'Ukraine International Airlines a été abattu de façon insensée par l'Iran, en janvier 2020.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a officiellement inauguré le deuxième forum sur la sécurité aérienne et y a prononcé une allocution. Organisé de manière virtuelle par Transports Canada et le Comité consultatif sur la sécurité aérienne, le forum sur la sécurité aérienne est le seul forum international consacré à l'atténuation des risques liés à l'espace aérien au-dessus ou près des zones de conflit. Il réunit des partenaires experts de pays du monde entier, d'organisations internationales et du secteur de l'aviation civile pour :

échanger des pratiques exemplaires pour améliorer les efforts internationaux visant à assurer la sécurité des passagers;

favoriser l'échange de renseignements et la collaboration entre les parties au sujet des enjeux actuels dans le secteur mondial de l'aviation et de la voie à suivre;

préconiser la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en lien avec la protection de l'espace aérien au-dessus ou près des zones de conflit.

Le forum sur la sécurité aérienne est un élément clé de l'initiative sur la sécurité aérienne du gouvernement du Canada. L'initiative, qui a d'abord été annoncée par le premier ministre Justin Trudeau en février 2020, a pour but d'améliorer la sécurité du transport aérien dans le monde entier. Dans le cadre de l'initiative sur la sécurité aérienne, le Canada s'est engagé à travailler avec des partenaires étrangers pour tenter d'éliminer les lacunes dans la façon dont le secteur de l'aviation civile gère les zones de conflit.

Dans son allocution, le ministre a annoncé que le Canada collaborera avec des partenaires étrangers pour rédiger un document de travail qui comprend des initiatives visant à améliorer les pratiques d'atténuation des risques liés aux zones de conflit partout dans le monde. Les discussions qui auront lieu au forum seront reflétées dans le document de travail, et le ministère a exhorté les pays à soutenir ce document en vue de la prochaine session de l'Assemblée de l'OACI. De plus, le ministre a annoncé que les Pays-Bas et le Canada ont l'intention d'accueillir conjointement le prochain forum sur la sécurité aérienne aux Pays-Bas, en 2023.

« Le Canada est fier d'accueillir le deuxième forum sur la sécurité aérienne. Nous avons hâte d'engager, au cours des deux jours du forum, un dialogue constructif sur les moyens de mieux gérer les risques pour l'aviation civile et de protéger les passagers partout dans le monde. Il est plus important que jamais de gérer de façon efficace l'espace aérien au-dessus ou près des zones de conflit. En travaillant ensemble, nous pouvons veiller à ce que des tragédies comme les vols PS752 et MH17 ne se reproduisent plus. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

