LONDON, ON, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Par l'intermédiaire du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé les investissements visant à rendre le logement plus abordable pour les Canadiens figurant dans le budget de 2022. Les mesures du budget de 2022 qui permettront de construire plus de logements et de rendre le logement plus abordable dans l'ensemble du pays comprennent :

Permettre au Canada d'être en mesure de doubler la construction de logements au cours des dix prochaines années;

Protéger les acheteurs et les locataires;

Mettre un frein aux pratiques déloyales qui font grimper le prix du logement;

Continuer de lutter contre l'itinérance et d'appuyer les logements abordables, particulièrement pour les plus vulnérables;

Offrir un financement additionnel pour répondre aux besoins en logement des Autochtones.

Pour doubler notre rythme de construction au cours des dix prochaines années, rendre notre parc résidentiel et de bâtiments plus écologique et lutter contre l'itinérance, le gouvernement fédéral propose une série de mesures pour :

Inciter les villes à construire davantage de logements et à créer des quartiers plus denses et plus durables en vue d'accroître l'offre de logements;

Appuyer ceux qui ont besoin d'habitations abordables en construisant plus rapidement de nouveaux logements abordables;

Créer une nouvelle génération de coopératives d'habitations grâce à l'investissement le plus important dans la construction de nouvelles coopératives d'habitations depuis plus de 30 ans;

Accélérer les rénovations et construire plus de maisons carboneutres dans les communautés de l'ensemble du Canada afin que les gens puissent réduire leur facture d'énergie;

Aider ceux qui se trouvent ou qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance en continuant de fournir un financement annuel doublé à la stratégie Vers un chez-soi, en construisant de nouveaux logements abordables pour les plus vulnérables, en poursuivant notre travail pour mettre fin à l'itinérance chronique et en lançant un nouveau programme pour lutter contre l'itinérance chez les vétérans.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Les investissements que nous proposons dans le budget de 2022 permettront au Canada d'être en mesure de doubler la construction de nouveaux logements et de répondre aux besoins du Canada en matière de logement au cours des dix prochaines années. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Les faits en bref

Les mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable comprennent :

Faire en sorte que le Canada puisse doubler la construction de nouveaux logements au cours des dix prochaines années;

Aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



Établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui ciblera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années;



Élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;



Interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;



Instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui permettra de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire ou d'un appartement.

