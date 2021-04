OTTAWA, ON, le 8 avril 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui des renouvellements de mandat dans le secteur des transports. Les personnes nommées proviennent d'horizons différents, possèdent de l'expérience dans de nombreux domaines et sont des membres actifs de leur communauté. Elles apportent à leurs postes dans le secteur des transports un large éventail de connaissances et d'expertise.

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Michael Saunders ( Ottawa, Ontario ), mandat renouvelé à titre de premier dirigeant pour une période de deux ans.

Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company

Timothy R. Clutterbuck ( Welland, Ontario ), mandat renouvelé à titre de membre pour une période de quatre ans ;

( ), mandat renouvelé à titre de membre pour une période de quatre ans ; Debbie Zimmerman ( St. Catharines, Ontario ), mandat renouvelé à titre de membre pour une période de quatre ans.

Ces Canadiens ont été nommés selon le processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite que le gouvernement du Canada a mis en place pour les nominations par le gouverneur en conseil. Ce processus vise la parité homme-femme et cherche à tenir compte de la diversité du Canada.

Citation

« Je souhaite à ces Canadiens hautement qualifiés tout le succès possible dans leurs fonctions au sein du secteur des transports. Leurs nominations garantiront le maintien d'une bonne gouvernance. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État ;



4 tribunaux et organismes administratifs ;



21 administrations aéroportuaires canadiennes ;



17 administrations portuaires canadiennes ;



3 sociétés à régie partagée.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , de Facebook , de YouTube et d' Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué peut être fourni en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Contacts : Allison St-Jean, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, 613-290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/