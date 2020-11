OTTAWA, ON, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Le Canada est en bonne position pour obtenir des vaccins contre la COVID-19 grâce à la préparation qui a eu lieu au cours des derniers mois. Cet effort qui vise à fournir un accès à la vaccination pour tous les Canadiens se poursuit et aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que le major général Dany Fortin et autres officiers généraux, ainsi que les Forces armées canadiennes (FAC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) viendront épauler les efforts du gouvernement.

Désigné pour superviser la planification logistique, le major général Dany Fortin que l'on a nommé vice-président de la logistique et des opérations à l'ASPC, possède une vaste expérience de la direction d'opérations complexes, notamment la mise sur pied de la mission de l'OTAN en Irak, en 2018.

Les FAC ont une vaste expérience et une expertise logistique qui peuvent aider avec la planification de la logistique et exécuter les opérations. À cette fin, 27 membres du personnel des FAC, auxquels d'autres se joindront, sont détachés à l'ASPC. On compte parmi eux des spécialistes de la logistique, des planificateurs d'opérations, des pharmaciens, des administrateurs des soins de santé, des ingénieurs et des experts de la technologie de l'information.

La distribution du vaccin contre la COVID-19 sera complexe sur le plan de la logistique compte tenu de la géographie du Canada, des exigences d'entreposage du vaccin à une température extrêmement froide, de la distribution du vaccin dans des collectivités éloignées et isolées, et de la coordination des activités entre les différents ordres de gouvernement. Le personnel des FAC, secondé par l'ASPC, s'occupera de prévoir et d'éliminer les obstacles potentiels.

Citations

« Tandis que les experts et les scientifiques du gouvernement du Canada examinent la sécurité des candidats pour le vaccin de la COVID-19, nous collaborons avec les provinces et les territoires pour préparer la distribution. Le leadership éprouvé et l'expérience unique du major général Dany Fortin sont des atouts solides pour les efforts de planification du gouvernement. Lorsque le vaccin sera prêt, le Canada sera prêt. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Depuis le début de la pandémie, le ministère de la Défense nationale et les Forces de l'armée canadienne (FAC) ont épaulé la population canadienne. En cette période critique, le major général Dany Fortin dirigera une équipe de planificateurs militaires avec l'Agence de la santé publique du Canada pour appuyer les efforts de distribution du vaccin. Les FAC sont prêtes et disposées à réagir là où l'on aura besoin de nous. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

Faits en bref

En plus du major général Dany Fortin , le brigadier général Simon Bernard et la brigadière générale Krista Brodie assisteront l'Agence de la santé publique du Canada avec la coordination et la planification de la logistique.

, le brigadier général et la brigadière générale assisteront l'Agence de la santé publique du avec la coordination et la planification de la logistique. Le personnel des FAC participe à des tâches qui comprennent : aider à la mise sur pied du centre des opérations qui supervisera le déploiement du vaccin, coordonner les efforts de distribution du vaccin, être toujours conscients des conditions d'entreposage et d'administration du vaccin et mettre en œuvre la stratégie. Le personnel des FAC renforcera les plans par l'intégration d'outils d'atténuation des risques et l'organisation d'exercices prédéploiement.

Au début de la pandémie, les membres des FAC ont aidé l'ASPC à déplacer de l'équipement médical indispensable et de l'équipement de protection individuel et récemment, ils l'ont aidé en soutenant la planification relative au vaccin.

De la même manière, les forces opérationnelles interarmées régionales des FAC de différents endroits au pays sont prêtes à contribuer à la logistique et à la planification pour soutenir les provinces et les territoires. Cette interface militaire-civile est semblable à l'approche adoptée par les FAC pour organiser une intervention en cas d'urgence nationale (des inondations aux feux de forêt). Elle permet aussi de cibler rapidement les futures demandes d'assistances potentielles.

