MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada, a annoncé aujourd'hui les détails de la première phase du Lab Excelles qui s'articulera autour d'un modèle de coinvestissement avec des partenaires partageant le même engagement, axé sur le soutien aux entreprises dirigées par des femmes qui en sont aux tout premiers stades de leur développement.

BDC cherche activement des partenaires qui ont fait leurs preuves en matière de soutien aux femmes entrepreneures et qui sont déterminés à fournir du capital supplémentaire ou un apport de compétences sous forme de temps, de formation ou de ressources. Ces partenaires peuvent comprendre des accélérateurs, des incubateurs ou des groupes d'anges financiers accrédités, et les partenariats seront annoncés à l'automne. BDC a affecté une somme de 35 millions de dollars à cette première phase.

Au cours des cinq prochaines années, le Lab Excelles de BDC fournira 100 millions de dollars en capitaux propres et en instruments financiers similaires, de même que de la formation et du soutien, à au moins 100 entreprises ambitieuses dirigées par des femmes (tous secteurs confondus) qui visent à avoir un impact social positif en plus d'obtenir un rendement financier.

« Pour être à l'avant-garde du changement, il faut prendre des mesures audacieuses et ambitieuses », souligne Sévrine Labelle, directrice générale, Lab Excelles. « Nous savons qu'il est possible de bâtir une entreprise prospère qui a le potentiel de prendre de l'expansion et d'entraîner un véritable changement dans la société. En tant qu'investisseur à impact social, nous investirons des capitaux et du temps conjointement avec des partenaires animés du même esprit pour stimuler ces artisanes du changement et créer ainsi au Canada une communauté plus forte d'investisseuses et d'investisseurs à impact social et un réservoir de futures cheffes de file. »

Les investissements du Lab cibleront principalement des entreprises qui s'alignent sur cinq des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, soit la sécurité alimentaire, la réduction des inégalités, la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité ainsi que la consommation responsable, des secteurs où les entreprises à grand impact social dirigées par des femmes sont très actives. Toutefois, le Lab a pour objectif de ratisser aussi large que possible afin d'obtenir un impact optimal et il tiendra donc également compte de tout impact social positif aligné à l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies.

« Pour BDC, le Lab offre une excellente occasion de combler une lacune du marché en apportant du capital qui viendra s'ajouter aux connaissances et à l'expertise poussées de partenaires du secteur privé en matière de soutien aux entreprises dirigées par des femmes qui sont aux tout premiers stades de leur développement. Les femmes sont davantage susceptibles d'intégrer l'impact social au cœur de leurs activités, mais elles demeurent sous-représentées et leurs entreprises sont sous-financées par rapport à leurs homologues masculins », déclare Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. « Nous savons, d'après la recherche, que les entreprises qui placent le développement durable au premier rang de leurs priorités prospèrent. Le Lab Excelles jouera donc un rôle de catalyseur en créant une économie plus durable, une entreprise à impact dirigée par des femmes à la fois. »

Sur un mode collaboratif, le Lab est conçu pour expérimenter et s'adapter en développant de nouvelles façons d'offrir du soutien, et ce, toujours en phase avec les besoins des entreprises dirigées par des femmes qui sont sont aux tout premiers stades de leur développement. Le Lab joue un rôle complémentaire entre les propriétaires d'entreprise et les investisseuses et investisseurs, à savoir soutenir les entreprises à potentiel élevé à un stade précoce et les mettre en rapport avec des sources de fonds (capitaux ou financement) additionnelles à mesure qu'elles prennent de l'expansion, et créer un plus vaste bassin d'investisseuses et d'investisseurs qui attachent de la valeur à l'investissement à impact social.

Le Lab Excelles fait partie de la plateforme Excelles de 500 millions de dollars de BDC. Annoncée à l'automne 2022, cette plateforme d'investissement est la plus importante du monde à soutenir des entreprises dirigées par des femmes. Elle comprend trois composantes : le Fonds Excelles de 300 millions de dollars, une enveloppe d'investissement indirect de 100 millions de dollars, et le Lab Excelles doté de 100 millions de dollars.

