Le Jazz fait vibrer Mont-Tremblant, du 31 juillet au 4 août!

Le gouvernement du Canada appuie le Festi Jazz Mont-Tremblant

MONT-TREMBLANT, QC, le 13 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 8 100 dollars au 12e Festi Jazz Mont-Tremblant.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Cet appui permettra aux citoyens de même qu'aux artistes et artisans de la région de participer à la vie de leur communauté et à la planification du Festival.

Citations

« Au fil des ans, le Festi Jazz Mont-Temblant s'est taillé une place de choix dans le cœur des gens de la région et de ceux qui la visitent. Offrant une précieuse vitrine aux artistes de la scène locale, il permet également aux nombreux festivaliers de faire de belles découvertes musicales. Je suis fier que notre gouvernement participe au succès de ce rendez-vous incontournable qui contribue à la vitalité culturelle et à l'attrait touristique des Laurentides. Bon festival à tous! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Festi Jazz Mont-Tremblant remercie Patrimoine canadien de son soutien financier pour la tenue de sa 12e édition. Cet apport substantiel aidera le festival à poursuivre son développement dans sa communauté et à faire de cette édition un grand succès. »

- M. Luc Hamel, président et directeur du Festi Jazz Mont-Tremblant

Les faits en bref

Le Festi Jazz Mont-Tremblant de 2019 se déroulera du 31 juillet au 4 août. Cinquante concerts gratuits seront présentés sur trois scènes extérieures au centre-ville et dans sept commerces de Mont-Tremblant, où 20 000 festivaliers sont attendus.

Dans le cadre de son concert d'ouverture, le mercredi 31 juillet, le Festi Jazz présentera le quintette de la talentueuse chanteuse et pianiste Elizabeth Shepherd. Ce concert s'inscrit dans la série Jazz sous les étoiles.

Parmi les autres artistes au programme du Festi Jazz de 2019, mentionnons le guitariste Sam Kirmayer, une étoile montante de la guitare jazz au Canada. Il se produira sur scène le vendredi 2 août, à 19 h, dans le cadre de la série Jazz Extra Promutuel Assurance Boréale.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Liens connexes

Festi Jazz Mont-Tremblant

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca