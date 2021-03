Le nord magnétique : Imaginer le Canada en peinture 1910-1940 est organisée conjointement par le Schirn Kunsthalle de Francfort, le Musée des beaux-arts de l'Ontario, et le Musée des beaux-arts du Canada. Cette exposition est présentée dans le cadre de la présence du Canada en tant qu'invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort 2021. Un catalogue richement illustré offert en versions française (disponible au Canada seulement), anglaise, et allemande accompagne l'exposition. Grâce au soutien du ministère du Patrimoine canadien, la présence du Canada en tant qu'invité d'honneur sera mise en évidence à la Foire du livre de Francfort en 2021, qui se tiendra du 20 au 24 octobre 2021.

La directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, Sasha Suda, docteure en histoire de l'art, a souligné que « la présentation de l'exposition Le nord magnétique au Shirn Kunsthalle de Francfort, puis au Kunsthal de Rotterdam, offrira une incroyable visibilité aux plus beaux chefs-d'œuvre des plus importantes institutions muséales et culturelles canadiennes. Il s'agit d'un moment historique, car ces œuvres prodigieuses seront réunies pour la toute première fois en Europe. Les visiteurs y découvriront le talent remarquable de ces artistes qui ont créé un style pictural inédit de la représentation des paysages canadiens dans les premières décennies du XXe siècle. Ces artistes considérables ont marqué l'histoire de l'art au Canada et leurs œuvres sont des ambassadrices par excellence pour notre pays. »

L'année 2020 a marqué le 100e anniversaire de la première exposition du groupe au Canada. Les visiteurs pourront admirer une sélection impressionnante de peintures réalisées entre 1910 et 1940, une période de construction de la nation et d'expansion industrielle rapide. Ces peintures et esquisses incarnent le rêve d'un dominion indépendant, un rêve très éloigné, hier comme aujourd'hui, de l'histoire coloniale du Canada.

L'exposition comprendra également cinq films, dont deux réalisés par des artistes autochtones contemporaines : How a People Live, 2013, un documentaire de la cinéaste Lisa Jackson et Mobiliser, 2015, un court métrage de l'artiste Caroline Monnet.

Dans son film d'une heure, Lisa Jackson raconte -- à travers des entrevues, des films d'archives et des photos datant de plus d'un siècle -- l'histoire de la Première nation Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, déplacée de ses territoires traditionnels sur la côte de la Colombie-Britannique par le gouvernement canadien en 1964.

Abordant la question de l'identité et de la représentation autochtones, et recadrant l'histoire canadienne à travers une lentille contemporaine, Monnet emmène le spectateur dans un voyage du Grand Nord au Sud urbain, faisant ''ressortir la tension entre les modes de vie traditionnel et moderne que vivent les Premières Nations". Le film de 3 minutes est réalisé à partir d'images d'archives de l'ONF.

« L'occasion de partager les œuvres captivantes du Groupe des Sept et de leurs contemporains avec de nouveaux publics est passionnante », a indiqué le directeur général Michael et Sonja Koerner du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Stephen Jost. « Dans des peintures de montagnes sublimes et de nature intacte, ces artistes ont créé une fiction romantique de la nature sauvage inhabitée. Cette exposition donne à ces œuvres une dimension contemporaine, en offrant aux visiteurs la possibilité de voir ces peintures modernes à travers les yeux d'artistes autochtones. »

Le ministre du Patrimoine canadien, l'Honorable Steven Guilbeault a déclaré : « Nous sommes heureux de partager ces œuvres canadiennes légendaires avec nos amis européens en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette exposition étonnante n'est que la partie émergée de l'iceberg de la créativité canadienne exposée au cours de notre campagne d'un an qui met en valeur nos arts et notre culture dans toute l'Allemagne dans le cadre du rôle du Canada en tant que pays invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort 2021. Nous vous invitons à vous joindre à nous ».

Le directeur de la Schirn Kunsthalle de Francfort, Philipp Demandt, Ph. D., a déclaré : « Nous remercions nos partenaires au Canada pour la confiance et l'enthousiasme qu'ils ont manifestés pour notre idée de montrer pour la première fois en Allemagne les chefs-d'œuvre du modernisme canadien. Nous sommes très heureux de présenter conjointement ces magnifiques tableaux à nos visiteurs à la Schirn Kunsthalle de Francfort et d'élargir l'accueil du modernisme international. Pour nous, il est particulièrement important de faire également la lumière sur l'exploration critique actuelle du populaire Groupe des Sept. À cet égard, nous sommes extrêmement reconnaissants aux artistes Caroline Monnet et Lisa Jackson pour leurs contributions essentielles à cette exposition ».

Les œuvres sont principalement tirées des collections du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée des beaux-arts de l'Ontario, dont respectivement 23 et 38 peintures. Les autres œuvres présentées dans l'exposition proviennent de l'Art Museum at the University of Toronto, de Bibliothèque et Archives Canada, de la Collection McMichael d'art canadien, de la Galerie d'art d'Ottawa, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Museum London, de l'Office national du film du Canada, de la Judith and Norman Alix Art Gallery, de la Robert McLaughlin Gallery, de la Vancouver Art Gallery, et de Victoria University.

