TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a publié aujourd'hui des renseignements sur les réclamations attendues attribuables à une catastrophe, qui se refléteront dans les résultats du deuxième trimestre de Gestion de patrimoine et TD Assurance. Ces renseignements se trouvent sur son site Web à l'adresse : https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/renseignements-financiers/informations-sur-les-sinistres.

Le site Web comprend des renseignements supplémentaires sur les réclamations attribuables à une catastrophe (y compris déduction faite de la réassurance pour les trimestres comparatifs) de la Banque.

Annonce des résultats trimestriels

La TD communiquera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2026 et tiendra une conférence téléphonique à ce sujet le jeudi 28 mai 2026.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected]; Gabrielle Sukman, directrice principale, Affaires internes et publiques, 416-983-1854, [email protected].