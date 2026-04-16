TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui que les candidats et candidates figurant dans la circulaire de procuration de la direction du 17 février 2026 ont été élus comme administrateurs de La Banque Toronto-Dominion. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, tenu plus tôt aujourd'hui durant l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires, sont présentés ci-dessous.

Les 14 candidates et candidats proposés par la direction ont été élus :

Candidat ou candidate Votes en faveur % des votes en faveur Abstentions % des abstentions Ayman Antoun 891 191 159 98,7 11 849 201 1,3 Ana Arsov 901 220 340 99,8 1 820 040 0,2 Cherie L. Brant 890 485 673 98,6 12 550 683 1,4 Raymond Chun 901 462 449 99,8 1 577 931 0,2 Elio R. Luongo 901 247 862 99,8 1 792 498 0,2 John B. MacIntyre 895 731 391 99,2 7 308 989 0,8 Keith G. Martell 901 380 923 99,8 1 655 433 0,2 Nathalie M. Palladitcheff 900 860 526 99,8 2 179 854 0,2 Frank J. Pearn 900 762 644 99,7 2 277 716 0,3 S. Jane Rowe 900 414 828 99,7 2 625 552 0,3 Nancy G. Tower 892 866 718 98,9 10 169 638 1,1 Ajay K. Virmani 899 316 044 99,6 3 724 336 0,4 Mary A. Winston 899 378 832 99,6 3 661 528 0,4 Paul C. Wirth 900 911 362 99,8 2 129 018 0,2

Les résultats définitifs de toutes les questions votées lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires d'aujourd'hui seront publiés sous peu sur le site www.td.com/fr. Ils seront également déposés auprès des autorités réglementaires canadiennes et américaines en valeurs mobilières.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Gabrielle Sukman, directrice principale, Affaires internes et publiques, [email protected], 416-983-1854