La génération Z se démarque en investissant ses remboursements d'impôt (33 %), mais la majorité (63 %) affirme encore ne pas en savoir suffisamment sur les régimes enregistrés.

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - Alors que la période des impôts bat son plein, un nouveau sondage de la TD révèle que de nombreux Canadiens qui reçoivent un remboursement choisissent de faire bon usage de cet argent plutôt que de se faire plaisir.

Les difficultés économiques redéfinissent les priorités financières d'une grande partie des Canadiens interrogés et influencent directement la manière dont ils comptent utiliser leur remboursement cette année, particulièrement chez la génération Z :

Plus de deux Canadiens sur cinq qui s'attendent à un remboursement (41 %) affirment qu'ils l'utiliseront différemment de leur habitude en raison des conditions économiques actuelles. Cette proportion atteint environ la moitié chez la génération Z (53 %).

Près de deux répondants de la génération Z sur trois qui s'attendent à un remboursement (63 %) prévoient de l'épargner, un taux bien supérieur à la moyenne nationale (47 %) et en forte hausse par rapport à 2025 (30 %).

Les Z sont également les plus susceptibles de placer leur remboursement (33 %), comparativement à la moyenne nationale (25 %), ce qui représente plus du double par rapport à l'an dernier (14 % en 2025).

« Les jeunes Canadiens, surtout ceux de la génération Z, démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le moment parfait pour commencer à placer son argent, a déclaré Aaron Clark, premier vice-président, Services bancaires courants et Épargne et placements à la TD. Pour bien des gens, c'est aussi simple que d'ouvrir un CELI, de cotiser quand ils le peuvent et d'apprendre au fur et à mesure. Commencer tôt crée un élan qui peut aider à gagner en confiance et à assurer sa stabilité financière à long terme. »

Comment les Canadiens prévoient d'utiliser leur remboursement d'impôt

Plutôt que de dépenser pour des voyages ou des achats importants, le sondage révèle que les Canadiens qui s'attendent à un remboursement d'impôt cette année sont beaucoup plus enclins à épargner, à rembourser leurs dettes ou à placer leur argent qu'en 2025, ce qui témoigne d'une approche plus réfléchie de la gestion de leurs finances :

Huit Canadiens sur dix (80 %) s'attendent à recevoir un remboursement d'impôt cette année.

Près de la moitié (47 %) prévoient de l'épargner, contre 29 % l'an dernier.

Plus du tiers (36 %) déclarent prévoir de l'utiliser pour rembourser des dettes, comparativement à 23 % en 2025.

Un Canadien sur quatre (25 %) a l'intention de placer son remboursement, soit une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l'année précédente (15 %).

Un quart (25 %) prévoient d'utiliser leur remboursement pour payer leurs dépenses courantes, contre 18 % l'an dernier.

Les dépenses discrétionnaires arrivent loin derrière : seulement 11 % des répondants prévoient d'utiliser leur remboursement pour un voyage, et seulement 8 % pour un achat important ou un changement de style de vie.

Comment les Canadiens abordent les placements et les comptes enregistrés

Au-delà du comportement observé pendant la période des impôts, le sondage révèle que les Canadiens changent leur façon d'aborder le placement et les comptes enregistrés :

Les CELI ont dépassé les REER à titre de compte de placement principal le plus courant au Canada : 38 % des Canadiens désignent un CELI comme leur compte principal, contre 26 % pour les REER.

Plus de la moitié (55 %) des répondants de la génération Z possèdent un CELI, tandis que seulement 29 % ont un REER. Et parmi ceux qui ont un CELI, 47 % affirment qu'il s'agit de leur compte de placement principal.

Les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de placer de l'argent régulièrement : 54 % de la génération Z et 63 % des milléniaux cotisent dans un compte enregistré au moins une fois par mois, comparativement à 47 % à l'échelle nationale.

Les investisseurs de la génération Z sont plus enclins à explorer une gamme diversifiée d'options de placement, dans leurs compte enregistrés, privilégiant les actions (30 %) et les FNB (24 %), tandis que dans l'ensemble, les autres Canadiens optent pour des choix plus traditionnels comme les fonds communs de placement (36 %) et les certificats de placement garanti (34 %).

Parmi les Canadiens sans compte enregistré, 44 % déclarent ne pas avoir suffisamment d'argent pour investir. Pour les répondants de la génération Z, le principal obstacle est le manque de connaissances : 63 % disent ne pas en savoir suffisamment sur les régimes enregistrés, comparativement à 27 % à l'échelle nationale, ce qui met en évidence un écart de confiance marqué.

« Quand les comptes enregistrés semblent complexes et que les budgets sont serrés, il peut être difficile de savoir par où commencer, a ajouté M. Clark. Commencer petit, se concentrer sur un seul compte et bâtir progressivement peut rendre le placement plus accessible. Souvent, c'est ce premier pas qui aide les gens à gagner en confiance et à mieux atteindre leurs objectifs financiers. »

Les cinq principales questions sur les placements et l'utilisation du remboursement d'impôt

Quelle est une façon judicieuse d'utiliser son remboursement d'impôt au Canada?

Au Canada, il est judicieux de placer votre remboursement d'impôt dans un compte enregistré, comme un CELI, un REER ou un CELIAPP. Ces comptes offrent de précieux avantages fiscaux et peuvent vous aider à faire fructifier votre argent tout en travaillant à des objectifs comme l'achat d'une maison, la retraite ou les études. Même une petite cotisation peut aider à développer de bonnes habitudes de placement.



Devrais-je épargner ou investir mon remboursement d'impôt?

Au Canada, la décision d'épargner ou d'investir votre remboursement d'impôt dépend souvent du moment où vous aurez besoin de cet argent. Si vous pensez en avoir besoin au cours des prochaines années ou si vous n'avez pas de coussin de liquidités, épargner pourrait être la voie à suivre. Si votre objectif est à plus long terme, les placements peuvent faire fructifier votre argent davantage qu'un compte d'épargne.



CELI, REER ou CELIAPP : lequel choisir?

Le choix entre un CELI, un REER ou un CELIAPP au Canada dépend de votre objectif d'épargne : les REER sont conçus pour la retraite avec une croissance à imposition différée, les CELI offrent des retraits flexibles et libres d'impôt pour n'importe quel usage, et les CELIAPP procurent des avantages fiscaux aux acheteurs d'une première propriété. Consultez les règles et les plafonds de cotisation pour choisir le compte qui répond le mieux à vos besoins.



Puis-je commencer à placer de l'argent au Canada avec une petite somme?

Oui - vous pouvez commencer à placer de l'argent au Canada avec une petite somme, et commencer modestement est une façon pratique de gagner en confiance. Concentrez-vous sur un montant que vous pouvez cotiser régulièrement et envisagez de placer votre argent dans un CELI ou un REER lorsque cela correspond à vos objectifs, car les comptes enregistrés peuvent faire fructifier votre argent.



Pourquoi certains Canadiens ont-ils du mal à commencer à placer leur argent - et qu'est-ce qui peut aider?

Il peut être difficile pour de nombreux Canadiens de commencer à placer leur argent parce que cela peut sembler trop coûteux ou trop compliqué. Une bonne première étape consiste à garder les choses simples : fixez-vous un objectif clair et un échéancier, automatisez une petite cotisation et commencez par des options de placement diversifiées pour ne pas avoir à tout maîtriser d'un seul coup.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de la TD, réalisé par le panel Léger Opinion, s'est déroulé du 26 au 30 mars 2026 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 521 adultes canadiens. Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le genre et la région pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 personnes aurait une marge d'erreur estimée de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients dans quatre principaux secteurs d'activité. La TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

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