Il s'agit de la première offre d'obligations vertes de la TD sur le marché européen, une initiative qui appuie son programme de financement durable.

TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a réalisé aujourd'hui sa septième émission d'obligations durables de type ESG pour un montant de 150 millions de francs suisses (CHD). Au total, les émissions obligataires durables de la TD s'élèvent à plus de 5,2 milliards de dollars canadiens depuis 2014.

« Avec cette première émission d'obligations vertes en Europe, la TD continue d'asseoir son programme de financement durable, explique Nicole Vadori, vice-présidente et cheffe, Durabilité à la TD. Cette nouveauté nous permet de répondre à la demande de placements durables de clients d'une autre région.

Le programme de financement durable de la TD s'attache à soutenir la croissance à long terme et à offrir de nouvelles possibilités aux clients, et cadre avec la stratégie de durabilité globale de la Banque : Protéger, s'adapter et croître. Dans le cadre de son engagement, la TD s'efforce de se positionner, et de positionner ses clients, de manière à favoriser la réussite et la résilience. Pour connaître les faits saillants sur le rendement de la Banque, notamment en ce qui a trait à sa cible en matière de finance durable et de décarbonisation de 500 milliards de dollars, consultez son Rapport sur la durabilité 2025.

Pour en savoir plus sur les obligations durables, rendez-vous à la page https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/investisseurs-en-titres-a-revenu-fixe/renseignements-sur-les-creances/obligations-durables.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Astrid Krizus, [email protected]