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TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui un placement public national visant un milliard de dollars canadiens de billets à moyen terme (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des titres secondaires de la Banque (les « billets »). Les billets seront émis et vendus par un syndicat de preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières TD Inc.

Les billets devraient être émis le 30 avril 2026 et porteront intérêt à un taux fixe annuel de 4,208 % (versé semestriellement) jusqu'au 16 juin 2031 et au taux CORRA composé quotidiennement majoré de 1,27 % par la suite (versé trimestriellement) jusqu'à l'échéance, le 16 juin 2036.

La Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du 16 juin 2031, en totalité ou en partie, à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un avis d'au plus 60 jours et d'au moins 10 jours aux porteurs.

Le produit net tiré de cette opération sera affecté aux fins générales de l'entreprise, y compris le rachat de titres de capital en circulation de TD et/ou le remboursement d'autres passifs en cours de TD.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense applicable des exigences en matière d'inscription, ces billets ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États‑Unis.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected]; Gabrielle Sukman, directrice principale, Affaires internes et publiques, 416-983-1854, [email protected].