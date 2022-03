HALIFAX, NS, le 18 mars 2022 /CNW/ - Plus que jamais, on cherche activement des travailleurs des métiers spécialisés pour occuper des emplois bien rémunérés et mener des carrières enrichissantes. Selon les projections les plus récentes, quelque 700 000 travailleurs des métiers spécialisés devraient prendre leur retraite entre 2019 et 2028, d'où la nécessité grandissante d'en recruter et d'en former des milliers d'autres. C'est pourquoi le gouvernement du Canada réalise des investissements ciblés pour lever les obstacles et donner à plus de Canadiens l'accès à la formation d'apprenti dont ils ont besoin pour mener de belles carrières rémunératrices dans les métiers spécialisés.

La députée fédérale d'Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, l'octroi d'un financement de 43 453 dollars au Syndicat international des peintres et des métiers connexes, local 39, pour son projet Composante de base : Formation pour l'avenir. Ce projet vise à combler les lacunes en matière de formation au sein de la main-d'œuvre des vitriers et des poseurs de cloisons sèches à Lakeside, en Nouvelle-Écosse. Mme Metlege Diab a également annoncé un financement de 39 395 dollars en faveur de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 625, pour son projet Renewable Energy Photovoltaic Training (formation sur l'énergie renouvelable photovoltaïque). Ce projet vise à aborder les nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie solaire renouvelable grâce à une formation en photovoltaïque au sein de l'industrie de l'industrie électrique.

Ces projets sont financés dans le cadre du volet 1 du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS) pour aider les syndicats de tout le Canada à améliorer la qualité de la formation par des investissements dans l'équipement et le matériel.

Le PFIMS soutient la formation des apprentis en milieu syndical et vise à : améliorer la qualité de la formation dans les métiers; lever les obstacles qui limitent la participation et la réussite dans les carrières du domaine de la formation professionnelle; renforcer les partenariats entre les parties intéressées. Par l'intermédiaire du PFIMS, le gouvernement aide les groupes en quête d'équité, comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap et les minorités visibles, à réussir dans les métiers et à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour entamer une carrière rémunératrice, y progresser et obtenir la reconnaissance professionnelle dans les métiers désignés Sceau rouge.

Pour mettre en valeur les travailleurs des métiers spécialisés et l'éventail des formes de soutien accessibles pour bâtir une belle carrière épanouissante dans les métiers, le gouvernement a récemment lancé une campagne publicitaire auprès des jeunes et des groupes démographiques issus de la diversité pour promouvoir les métiers spécialisés comme une carrière de premier choix. Le site Web de la campagne Canada.ca/metiers-specialises donne aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, l'apprentissage d'un métier spécialisé et les formes de soutien financier offertes pendant la formation.

« Tout au long de cette pandémie, les gens de métier spécialisés se sont révélés inestimables dans les secteurs essentiels, et cet état de fait demeurera dans les années à venir. C'est pourquoi nous investissons dans le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, de manière à fournir aux travailleurs des métiers spécialisés l'accès à de l'équipement de formation moderne qui assurera leur réussite sur le marché. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Pour stimuler la relance du Canada, nous devons nous assurer que nos travailleurs spécialisés ont accès à la formation et à l'équipement dont ils ont besoin pour réussir. Le soutien de notre gouvernement à ces projets avec le Syndicat international des peintres et des métiers connexes, local 39, et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 625, permettra de mieux préparer nos travailleurs dans nos communautés d'Halifax-Ouest à surmonter les défis qui les attendent dans leur milieu de travail. »

- Lena Metlege Diab, députée fédérale d'Halifax-Ouest

« Nous devons nous assurer que nos travailleurs sont prêts maintenant pour l'avenir, mais nous ne pouvons le faire seuls. Le soutien reçu dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical est essentiel pour offrir le perfectionnement des compétences aux gens de métiers actuels et pour que les nouveaux travailleurs dans les métiers profitent de l'utilisation des plus récentes technologies. »

- Blair Mikkelsen, directeur de la formation des métiers Sceau rouge, Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 625

« Grâce au soutien financier du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, notre syndicat sera en mesure de travailler plus efficacement avec nos partenaires et les diverses communautés qu'ils desservent et représentent. Cela comprend l'Immigrant Services Association of Nova Scotia, l'East Preston Empowerment Academy, l'Aboriginal Peoples Training and Employment Commission, et Women Unlimited, pour ne nommer que ceux-là. »

- Chris Bullman, instructeur Sceau rouge en matière de sécurité dans le vitrage, Syndicat international des peintres et des métiers connexes, local 39

Le gouvernement du Canada investit chaque année près d'un milliard de dollars dans des mesures de soutien à l'apprentissage par l'intermédiaire de subventions et de contributions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, du financement de projets et du soutien accordé au programme Sceau rouge. Annoncée dans le budget de 2019, la Stratégie canadienne en matière d'apprentissage renforcera les mesures de soutien et les programmes d'apprentissage existants en favorisant la participation et la réussite des apprentis et des principaux intervenants, y compris des employeurs, dans les métiers spécialisés.

investit chaque année près d'un milliard de dollars dans des mesures de soutien à l'apprentissage par l'intermédiaire de subventions et de contributions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, du financement de projets et du soutien accordé au programme Sceau rouge. Annoncée dans le budget de 2019, la Stratégie canadienne en matière d'apprentissage renforcera les mesures de soutien et les programmes d'apprentissage existants en favorisant la participation et la réussite des apprentis et des principaux intervenants, y compris des employeurs, dans les métiers spécialisés. Selon le Forum canadien sur l'apprentissage, en moyenne, quelque 75 000 nouveaux apprentis devront être embauchés chaque année au cours des cinq prochaines années pour répondre à la demande de compagnons qualifiés dans les métiers désignés Sceau rouge. Les principaux métiers dans lesquels la demande risque de ne pas être satisfaite sont la soudure, la mécanique industrielle (mécaniciens-monteurs), le briquetage, la chaudronnerie, la cuisine et la coiffure.

Dans les métiers de la construction, la demande restera probablement forte. Selon ConstruForce Canada, l'industrie de la construction devra recruter 309 000 nouveaux travailleurs au cours de la prochaine décennie (de 2021 à 2030), principalement en raison du départ à la retraite attendu de 259 100 travailleurs (22 % de la main-d'œuvre actuelle).

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables sur les systèmes d'apprentissage du Canada . Les données sur l'apprentissage de 2020 montrent que les nouvelles inscriptions et la reconnaissance professionnelle des apprentis ont connu la plus forte baisse d'une année à l'autre depuis le début de la série de données en 1991.

. Les données sur l'apprentissage de 2020 montrent que les nouvelles inscriptions et la reconnaissance professionnelle des apprentis ont connu la plus forte baisse d'une année à l'autre depuis le début de la série de données en 1991. En 2020, 55 455 nouveaux apprentis se sont inscrits, soit 28,5 % de moins (‑22 119 personnes) qu'en 2019.



En 2020, 26 376 apprentis ont reçu un certificat de compétence, soit 31,5 % de moins (‑12 138 personnes) qu'en 2019.

Au Canada , les jeunes femmes continuent à avoir moins tendance à se montrer intéressées par une carrière dans les métiers spécialisés. Selon une enquête réalisée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, 2 % seulement des étudiantes de 15 ans ont indiqué avoir la ferme intention d'embrasser une carrière dans les métiers spécialisés.

