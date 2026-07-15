/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE IMPORTANTE CONCERNANT LA LUTTE CONTRE L'ITINÉRANCE À MONTRÉAL/

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce liée à la lutte contre l'itinérance.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Karine Boivin Roy , ministre responsable de l'Habitation;

, ministre responsable de l'Habitation; M. Lionel Carmant , député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance;

, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance; Mme Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 juillet 2026, 12 h.

Aucun équipement de sécurité n'est requis.

DATE : 15 juillet 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]