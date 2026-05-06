Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 7 mai 2026

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 7 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses orales



Heure : 10 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Conférence de presse concernant les services sociaux



Heure : 13 h

Lieu : Québec

Pour l'occasion, la première ministre sera accompagnée du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, M. Lionel Carmant, de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du ministre responsable ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency, M. Jean-François Simard, de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ainsi que du maire de Québec, M. Bruno Marchand.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]