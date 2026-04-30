/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Chaudière-Appalaches/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
30 avr, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, procédera, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Chaudière-Appalaches.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
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DATE :
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Le jeudi 30 avril 2026
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HEURE :
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10 h
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LIEU :
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Saint-Damien-de-Buckland*
SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cell. : 514 554-4170
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