Pour un meilleur accès aux services - Québec inaugure un nouveau modèle de clinique de première ligne rurale dans Bellechasse-Sud

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Afin d'améliorer l'accessibilité des soins et des services de première ligne en milieu rural, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches annonce la mise en place d'une clinique innovante de première ligne reposant sur l'expertise reconnue des infirmières praticiennes spécialisées (IPS). Mise en place simultanément au CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse et dans les locaux de la Coopérative Santé des Monts de Bellechasse, elle vise à mieux répondre aux besoins de la population de la MRC de Bellechasse, en particulier des personnes plus vulnérables ou sans médecin de famille.

La députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, a souligné aujourd'hui cette initiative, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

La clinique s'adresse prioritairement à la clientèle sans médecin de famille et offrira des consultations avec ou sans rendez-vous pour des urgences mineures. Les IPS assureront la prise en charge complète des usagères et des usagers, incluant le suivi dans le temps. La clinique permettra également la réorientation des personnes usagères en provenance de l'urgence pour des problèmes non urgents. Les services seront offerts sept jours sur sept, incluant des plages horaires en soirée et les fins de semaine, afin de mieux répondre aux contraintes et aux réalités de la vie en milieu rural.

Les IPS seront les professionnelles responsables du suivi de première ligne, appuyées par les infirmières et infirmiers cliniciens et une équipe interdisciplinaire composée de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de nutritionnistes et de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux.

La mise en place de cette clinique permettra non seulement d'améliorer l'accès à des soins et des services de qualité, mais aussi de proposer une organisation de soins plus efficiente et mieux adaptée aux réalités rurales, en misant sur un modèle clinique innovant et sur la pleine contribution des professionnelles et des professionnels de la santé.

Citations

« Cette clinique innovante répond directement aux besoins de la population de Bellechasse en matière d'accès aux soins de première ligne. Elle illustre la volonté de notre gouvernement de soutenir des solutions concrètes, de proximité et adaptées aux réalités des milieux ruraux, en plus de permettre d'alléger la pression sur les urgences et d'intervenir plus rapidement auprès des personnes vulnérables. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis particulièrement fière de cette annonce pour Bellechasse. Cette nouvelle clinique permettra d'améliorer concrètement l'accès aux services de première ligne pour la population, en particulier pour les personnes sans médecin de famille. C'est un projet porteur pour notre communauté, qui contribuera également à rapprocher les soins du milieu de vie des gens et réduire la pression sur les urgences. Tout le monde y gagne. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor (volets efficacité de l'État et gouvernance)

Faits saillants

Cette nouvelle clinique s'inscrit dans un ensemble de démarches visant à améliorer l'accès à la première ligne, notamment la création des cliniques IPS, tout en favorisant la continuité et la proximité des soins, en fonction des réalités et des besoins de la population. Elle vient renforcer l'offre de service existante sur le territoire, en complémentarité avec les équipes déjà en place.

À moyen terme, selon les besoins déterminés et les ressources disponibles, un soutien clinique aux équipes de soutien à domicile et des interventions psychosociales adaptées sera mis en place pour répondre rapidement aux situations de détresse.

Une cellule d'intervention psychosociale sera mise en place, permettant une intervention rapide lors de situations de détresse psychosociale (épuisement d'une personne proche aidante, désorganisation familiale, idées suicidaires, etc.). En complémentarité avec les services existants, l'ajout d'un service d'accueil psychosocial sur le site de Saint-Damien-de-Buckland permettra d'éviter des escalades vers une hospitalisation en soutenant concrètement les personnes proches aidantes, favorisant ainsi le maintien à domicile.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170