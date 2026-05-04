Pour agir en prévention - Le test VPH dorénavant offert dans la région du Nunavik

NUNAVIK, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le Nunavik fait désormais partie des régions du Québec où le dépistage du cancer du col de l'utérus par test VPH est accessible à la population.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce aujourd'hui, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et du député d'Ungava et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions, Denis Lamothe.

L'offre du test VPH dans la région s'inscrit dans les efforts du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour qui la prévention du cancer occupe une place de premier plan. Ce test remplacera graduellement celui de Papanicolaou (PAP), afin d'offrir un dépistage plus précis et moins fréquent. Contrairement au test PAP, réalisé tous les deux ans, le test VPH n'est nécessaire que tous les cinq ans pour la grande majorité des personnes admissibles.

Précisons qu'une infection par les VPH constitue la principale cause de cancer du col de l'utérus. La détection précoce de cette maladie permet ainsi d'agir plus rapidement pour éviter que la santé des femmes affectées ne se détériore, ce qui constitue une avancée sur le plan de la santé féminine. Rappelons que le MSSS poursuit par ailleurs la mise en œuvre de la toute première Stratégie nationale de prévention en santé, qui misera notamment sur l'adoption de saines habitudes de vie et le dépistage.

Citations :

« Nous poursuivons la mise en place du test VPH à l'échelle du Québec, en cohérence avec la volonté de notre gouvernement de renforcer la prévention du cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'un progrès significatif. En rendant ce test plus accessible, nous permettons à un plus grand nombre de femmes de bénéficier d'un dépistage plus pratique et efficace, contribuant ainsi à sauver des vies. Je tiens à remercier les équipes du MSSS et de Santé Québec qui travaillent à sa mise en œuvre, partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« La prévention est au cœur de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, et l'accès au test VPH au Nunavik constitue une avancée concrète et attendue. Offrir ce service dans notre région nordique contribue à réduire les inégalités en santé et à améliorer l'accès à des soins préventifs de qualité pour les femmes inuit. C'est un pas important vers une meilleure équité en matière de santé publique. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« L'arrivée du test VPH représente un gain majeur en matière d'accessibilité et de prévention au Nunavik. Ce dépistage plus moderne et plus efficace permettra d'agir plus tôt et de mieux protéger la santé à long terme. »

Denis Lamothe, député d'Ungava, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Le test VPH est mis en place progressivement dans les régions du Québec par le MSSS et Santé Québec. Le Nunavik s'ajoute aux autres territoires où il est offert, soit l'Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, la Capitale-Nationale, les Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, l'Outaouais, Laval, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Montérégie et l'Estrie.

En plus de la mise en œuvre du plan d'action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie, très axé sur le dépistage, plusieurs gestes pour favoriser la prévention ont été posés ces derniers mois, soit : la poursuite de la vaccination contre le VPH; l'accès au dépistage du cancer colorectal directement dans les points de service locaux; l'élargissement du dépistage du cancer du sein aux femmes de 70 à 74 ans; la publication de la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035.



Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le test VPH, visitez Québec.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170