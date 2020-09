EDMONTON, AB, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec les provinces et les territoires, y compris l'Alberta, afin de veiller à ce que toutes les familles aient accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité. La pandémie de COVID-19 a entraîné avec elle son lot de défis, notamment des fermetures temporaires et la perte du revenu essentiel que représentent les frais de garde, qui ont mis ce secteur en péril.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a annoncé que le gouvernement de l'Alberta recevra 72 millions de dollars de l'injection de 625 millions de dollars dans ce secteur, afin qu'il y ait suffisamment de services de garde sécuritaires pour que les parents puissent retourner au travail. Ce montant s'ajoute à l'investissement de plus de 45 millions de dollars que l'Alberta reçoit dans le cadre de l'accord bilatéral Canada-Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants 2020-2021 pour soutenir les programmes et services de garde pour les familles de l'Alberta.

En plus des accords conclus conformément au Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le financement du Cadre de relance sécuritaire signifie que le gouvernement du Canada investira près de 1,2 milliard de dollars pour soutenir les services de garde en 2020-2021. C'est le plus grand investissement fédéral en services de garde des enfants de l'histoire du Canada.

Ces fonds, versés en vertu du Cadre de relance sécuritaire, permettront de respecter les principales priorités sur lesquelles les premiers ministres à travers le Canada se sont entendus pour relancer l'économie de manière sécuritaire au cours des six à huit prochains mois.

Citations

« L'accès à des services de garde de qualité, abordables et souples, sera la clé pour que les parents canadiens retournent au travail et que notre économie se relève de cette crise. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir le secteur de la garde d'enfants afin que toutes les familles canadiennes puissent bénéficier des services de qualité dont ils ont besoin. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nous sommes heureux de voir les contributions des Albertains revenir dans notre province grâce à cet accord avec le gouvernement fédéral. Ces fonds permettront de continuer à offrir des services de garde d'enfants sûrs et fiables, car ils constituent un élément essentiel de la reprise économique de l'Alberta. Nous offrons ce soutien aux programmes d'apprentissage et de garde de jeunes enfants tout au long de l'automne afin qu'ils puissent assurer la sécurité de leurs centres et des enfants dont ils prennent soin ».

- L'honorable Rebecca Schulz, ministre des Services à l'enfance de l'Alberta

Les faits en bref

Ce financement s'ajoute au 1,2 milliard de dollars sur trois ans distribué aux provinces et aux territoires, à compter de 2017-2018, en appui à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants et visant la création d'au plus 40 000 places abordables en services de garde.

Le gouvernement du Canada travaille actuellement avec les provinces et les territoires pour mettre au point de nouveaux accords bilatéraux afin d'assurer un flux ininterrompu de financement au secteur canadien de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Ces accords fourniront 400 millions de dollars de plus en 2020-2021.

Les fonds alloués à l'Alberta sont en fonction d'une formule existante utilisée dans les accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants du Canada avec les provinces et territoires.

sont en fonction d'une formule existante utilisée dans les accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants du avec les provinces et territoires. Voici les principales priorités pour la relance sécuritaire de l'économie canadienne :

Tests, recherche de contacts et gestion des données

Capacité du système de santé

Populations vulnérables

Municipalités

Équipement de protection personnel pour les travailleurs

Services de garde pour les travailleurs qui retournent au travail

Congé de maladie pancanadien

