SASKATOON, SK, le 2 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 36 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 788 logements abordables en Saskatchewan. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

L'annonce a eu lieu au 727, Hart Road, à Saskatoon, sur le site d'un ensemble résidentiel qui a reçu 23,6 millions de dollars pour la construction de 73 logements. Cet ensemble, qui sera exploité par Camponi Housing Corp. et SaskNative Rental Inc., permettra de créer une communauté autonome spécialement conçue pour les Métis et les membres des Premières Nations. Il sera composé de maisons en rangée abordables et écoénergétiques qui compteront de une à quatre chambres. Les résidents auront accès sur place à des services de soutien social, médical et financier. En outre, l'emplacement permettra un accès rapide aux grandes autoroutes et à des centres urbains offrant diverses commodités. Les transports en commun se trouvent également à proximité.

Des ententes ont aussi été annoncées aujourd'hui entre le gouvernement fédéral et la Nation dénée de Buffalo River, la Ville de Humboldt, la Ville de Moosomin et la Ville d'Outlook. L'objectif de ces ententes est d'accélérer la création d'un total combiné de plus de 140 logements au cours des trois prochaines années dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Ce travail aidera à stimuler la construction de plus de 560 logements au total au cours de la prochaine décennie.

Les ententes annoncées permettront de fournir un montant total de près de 5,5 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont les quatre collectivités ont besoin.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les communautés, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ces plans approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide des logements, ainsi que des fonds supplémentaires une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et les partenaires autochtones pour continuer de construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement dans le cadre du FLA et du FACL se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi. Grâce au Fonds pour le logement abordable et au Fonds pour accélérer la construction de logements de la Stratégie nationale sur le logement, nous contribuons à ce que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ici en Saskatchewan et dans tout le pays, nous nous attaquons à la crise du logement en investissant dans le logement abordable et en nous associant aux collectivités locales pour faciliter la construction. En travaillant ensemble, nous nous assurons que chaque personne au Canada a un chez-soi abordable. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref :

Les investissements du Fonds pour le logement abordable (FLA) annoncés aujourd'hui contribuent à la construction de 73 logements et à la réparation de 715 logements.

Le FLA offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars dans le cadre de la SNL pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars de la SNL qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

Veuillez visiter le site Web du FACL pour obtenir de plus amples renseignements.

Dans le processus d'allouer les fonds supplémentaires reçus dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada négociera avec le Québec une entente visant à accélérer encore davantage la construction résidentielle et à fournir un financement accru pour le logement abordable dans la province.

négociera avec le Québec une entente visant à accélérer encore davantage la construction résidentielle et à fournir un financement accru pour le logement abordable dans la province. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié le document Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Ce plan est appuyé par les nouveaux investissements proposés dans le budget de 2024.

sur le logement. Ce plan est appuyé par les nouveaux investissements proposés dans le budget de 2024. Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs .

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des . Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur .

est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de . Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe 1 : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement Logements UI560 - Rénovations abordables Prince Albert 2 583 408 $ 50 Hart Road Affordable Housing Saskatoon 23 600 322 $ 73 Regina Transition House Regina 40 052 $ 27 CTK - Projet de revitalisation Sintaluta 930 000 $ 5 Maison d'hébergement Melfort 371 420 $ 21 Nation crie d'Ahtahkakoop -

Réparations Shell Lake 150 000 $ 10 Première Nation de Makwa

Sahgaiehcan - Réparations Loon Lake 235 150 000 $ 10 Montreal Lake - Réparations Montreal Lake 106 150 000 $ 10 Nation crie Red Earth -

Réparations Red Earth 29 30 000 $ 10 Première nation de Flying Dust -

Réparations, phase 2 Meadow Lake 105A 150 000 $ 10 Nation crie de Cumberland

House - Réparations, phase 2 Cumberland House Cree Nation 20 150 000 $ 10 Lac La Ronge - Réparations La Ronge 150 000 $ 10 Première Nation de One Arrow -

Réparations One Arrow 95 225 000 $ 15 Première Nation de Cowessess

- Réparations, phase 2 Cowessess 73 360 000 $ 24 Première Nation de Yellow

Quill - Réparations Yellow Quill 90-9 150 000 $ 10 Première Nation des Saulteaux -

Réparations Cochin 150 000 $ 10 Première Nation de Pelican

Lake - Réparations Leoville 150 000 $ 10 Nation crie de Ministikwan

Lake - Réparations, phase 2 Island Lake 150 000 $ 10 Première Nation de Muskoday -

Réparations Première Nation de Muskoday 150 000 $ 10 Première Nation Lean Man de

Mosquito Grizzly Bear's Head -

Réparations Rosemount No. 378 150 000 $ 15 Première Nation Standing

Buffalo - Réparations Fort Qu'Appelle 300 000 $ 20 Mistawasis Nêhiyawak -

Réparations, phase 2 Leask 150 000 $ 10 Première Nation Zagime

Anishinabek - Réparations Grenfell 150 000 $ 10 Nation crie d'Onion Lake -

Réparations, phase 2 Onion Lake 119-1 150 000 $ 10 Première Nation Whitecap

Dakota - Réparations Whitecap 210 000 $ 14 White Bear - Réparations White Bear 70 300 000 $ 20 Première Nation crie de Canoe

Lake - Réparations, phase 2 Canoe Lake 165 150 000 $ 10 Red Pheasant - Réparations Red Pheasant 108 600 000 $ 40 Première Nation de Sturgeon

Lake - Réparations Sturgeon Lake 101 495 000 $ 47 Première Nation de

Kawacatoose - Réparations Raymore 165 000 $ 11 Nation crie Star Blanket -

Réparations Balcarres 165 000 $ 11 Nation crie de Muskeg Lake

no 102 - Réparations Muskeg Lake Cree Nation No. 102 150 000 $ 10 Red Pheasant - Réparations Red Pheasant 108 75 000 $ 5 Nation crie Poundmaker -

Réparations Cut Knife 105 000 $ 7 Keeseekoose - Réparations Kamsack 105 000 $ 7 Première Nation

d'Ochapowace - Réparations Ochapowace 71 150 000 $ 10 Première Nation de White Bear -

Réparations Carlyle 165 000 $ 11 Nation crie Peter Ballantyne -

Réparations Prince Albert 255 000 $ 17 Première Nation de Piapot -

Réparations Piapot 75 105 000 $ 7 Première Nation Côté -

Réparations Kamsack 105 000 $ 7 Fond du Lac - Réparations Fond du Lac 227 75 000 $ 5 Première Nation de Flying

Dust - Réparations Meadow Lake 105A 105 000 $ 7 Cowessess - Réparations Cowessess 73 120 000 $ 8 Nation crie Big Island Lake -

Réparations Big Island Lake Cree Territory 120 000 $ 8 Ahtahkakoop - Réparations Ahtahkakoop 104 120 000 $ 8 Nation crie de Cumberland

House - Réparations Cumberland House Cree Nation 20 120 000 $ 8 Première Nation crie de Canoe

Lake - Réparations Canoe Lake 165 120 000 $ 8 Première Nation Waterhen

Lake - Réparations Waterhen 130 135 000 $ 9 Nation crie de Ministikwan

Lake - Réparations Ministikwan 161 225 000 $ 15 Mistawasis Nehiyawak -

Réparations Leask 180 000 $ 12 Première Nation

George Gordon - Réparations Punnichy 300 000 $ 20 Nation crie d'Onion Lake -

Réparations de logements pour

Autochtones Onion Lake 119-1 255 000 $ 17 Première Nation de

Thunderchild - Réparations de

29 logements Thunderchild First Nation 435 000 $ 29

Total 36 300 201,80 $ 788

ANNEXE 2 : Communautés recevant du financement dans le cadre du FACL

Communauté Financement Logements

prévus sur

3 ans Logements

prévus sur 10 ans Nation dénée de Buffalo River

(Sask.) 1 298 000 $ 22 35 Ville de Humboldt (Sask.) 2 298 000 $ 63 340 Ville de Moosomin (Sask.) 992 000 $ 36 124 Ville d'Outlook (Sask.) 907 000 $ 23 69 Total : 5 495 000 $ 144 568

