Le gouvernement fédéral contribue à développer les marchés mondiaux pour les produits en bois canadien

MISSION, BC, le 7 juin 2019 /CNW/ - Dans un monde en marche vers un avenir sobre en carbone, il est d'une importance cruciale d'acheminer nos marchandises propres vers les marchés mondiaux. En faisant la promotion de produits novateurs issus de forêts gérées selon les principes du développement durable, nous élargissons l'accès aux marchés tout en créant des emplois et des possibilités économiques pour les Canadiens.

Jati Sidhu, député de Mission-Matsqui-Fraser Canyon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a aujourd'hui annoncé l'octroi de plus de 8,5 millions de dollars pour contribuer à renforcer les exportations de produits en bois canadien.

L'investissement aidera le groupe d'associations industrielles Produits de bois canadien à diversifier et à accroître les exportations de produits forestiers canadiens sur les marchés traditionnels et émergents. Il permettra d'effectuer des études de marché; de faciliter le transfert de technologies; de promouvoir des codes et des normes qui augmenteront l'utilisation du bois dans les constructions; et de donner de la formation sur la conception et la construction d'infrastructures en bois en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde et en Europe. Produits de bois canadien est un excellent exemple du genre de collaboration que peuvent entretenir les gouvernements et l'industrie forestière afin de développer les marchés d'exportation pour les produits forestiers canadiens.



Les fonds fournis par le gouvernement du Canada proviennent du Programme de développement des marchés (PDM) de Ressources naturelles Canada, qui soutient le développement des marchés pour le secteur des produits forestiers canadiens.



Dans le budget 2019, le gouvernement propose l'octroi de 64 millions de dollars supplémentaires sur trois ans à compter de 2020-2021 pour le PDM. Cet investissement aidera notre secteur forestier à faire croître la demande pour les produits en bois canadien partout dans le monde, et ce, pour des constructions aussi bien traditionnelles que non traditionnelles.

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui font rayonner les produits forestiers novateurs du Canada sur les marchés mondiaux et qui contribuent à bâtir un avenir plus prospère pour les nombreuses collectivités canadiennes qui dépendent de la foresterie. »

Jati Sidhu

Député de Mission-Matsqui-Fraser Canyon



« L'alliance entre le gouvernement du Canada, Produits de bois canadien et nos partenaires financiers a vraiment donné de bons résultats qui ont contribué à développer les marchés mondiaux pour les produits forestiers canadiens. Produits de bois canadien illustre bien la force et la diversité du secteur forestier canadien par son approche de style "Équipe Canada" qui réunit des membres de l'industrie du Canada atlantique, du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Un bon exemple de notre succès est la hausse des expéditions de bois vers la Chine - une multiplication par 27, qui a fait de la Chine notre premier marché en importance après les États‑Unis en moins de 15 ans. Les 8,5 millions de dollars que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser à Produits de bois canadien nous donnent de l'assurance pour miser sur nos réussites passées et continuer à diversifier les produits forestiers et les systèmes de bâtiments écoénergétiques canadiens dans de nouveaux marchés. »



Bruce St. John

Président, Canada Wood Group



« Le Programme de développement des marchés du gouvernement fédéral a grandement contribué à la croissance observée ces trois dernières années dans l'industrie des produits forestiers à valeur ajoutée de la Colombie‑Britannique. BC Wood, qui représente cette industrie, apprécie le soutien qu'apporte le gouvernement fédéral aux nombreux petits et moyens fabricants de la Colombie-Britannique qui travaillent à développer les marchés, à faire croître leurs entreprises ainsi qu'à générer des avantages économiques et des possibilités d'emploi pour la province. »



Greg Stewart

Président, Sinclar Group Forest Products Ltd., et président du conseil d'administration, BC Wood

« Il est essentiel d'investir à long terme dans le secteur forestier canadien pour favoriser la croissance de la demande de produits en bois, de même qu'une diversification de ces produits, sur les marchés mondiaux. L'investissement d'aujourd'hui profitera beaucoup aux projets de Produits de bois canadien et à notre industrie en améliorant l'accès aux marchés mondiaux et en faisant la promotion de produits de grande valeur et d'applications novatrices partout dans le monde. »



Don Kayne

Président-directeur général, Canfor

