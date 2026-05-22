Adaptation aux changements climatiques : Le gouvernement du Québec annonce son soutien à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Nouvelles fournies parMinistère des Affaires municipales et de l'Habitation
22 mai, 2026, 07:02 ET
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, annonce qu'une somme de 784 686 $ a été accordée à la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour la mise en place de la première phase du projet de stabilisation des berges dans le secteur du chemin du Vieux-Moulin.
Rappelons que Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est touchée par une problématique d'érosion fluviale menaçant des tronçons routiers, réseaux d'égouts, conduites d'eau potable et réseaux électriques. Les travaux prévus dans le cadre du projet visent donc à protéger les berges de l'érosion en vue d'assurer la pérennité des services à la population, tout en réduisant la vulnérabilité du chemin du Vieux-Moulin.
Citations :
« Ce financement est une aide directe qu'on vient apporter à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. C'est important de protéger les berges de l'érosion et de s'assurer que les citoyens bénéficient d'infrastructures solides. Félicitations aux équipes et aux partenaires impliqués qui préservent Notre-Dame-de-l'Île-Perrot! »
Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales
« Avec le Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, on aide les municipalités à faire avancer des projets concrets pour mieux s'adapter aux réalités climatiques qu'elles vivent sur le terrain. À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, ce soutien va permettre de poursuivre un travail important pour protéger les infrastructures et planifier l'avenir de façon durable. »
Audrey Bogemans, adjointe gouvernementale pour la région de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Ouest et députée d'Iberville
« Combinées, la subvention déjà confirmée du gouvernement fédéral et celle-ci couvriront 95 % des coûts admissibles du projet. La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est heureuse de compter sur le soutien financier des gouvernements fédéral et provincial pour contrer les effets de l'érosion fluviale, et espère que ces précieux partenaires resteront au rendez-vous pour soutenir d'autres projets de stabilisation de berges d'importance égale pour la préservation de nos infrastructures et des propriétés des citoyens. »
Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Faits saillants :
- L'aide financière provient du volet Aménagements résilients du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
- Rappelons que les 10 bureaux de projets déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du PRAFI. Pour Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, il s'agit du Bureau de projets du Bassin Saint Laurent Ouest (archipel de Montréal).
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SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
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