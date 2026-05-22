Adaptation aux changements climatiques : Le gouvernement du Québec annonce son soutien à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, annonce qu'une somme de 784 686 $ a été accordée à la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour la mise en place de la première phase du projet de stabilisation des berges dans le secteur du chemin du Vieux-Moulin.

Rappelons que Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est touchée par une problématique d'érosion fluviale menaçant des tronçons routiers, réseaux d'égouts, conduites d'eau potable et réseaux électriques. Les travaux prévus dans le cadre du projet visent donc à protéger les berges de l'érosion en vue d'assurer la pérennité des services à la population, tout en réduisant la vulnérabilité du chemin du Vieux-Moulin.

Citations :

« Ce financement est une aide directe qu'on vient apporter à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. C'est important de protéger les berges de l'érosion et de s'assurer que les citoyens bénéficient d'infrastructures solides. Félicitations aux équipes et aux partenaires impliqués qui préservent Notre-Dame-de-l'Île-Perrot! »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Avec le Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, on aide les municipalités à faire avancer des projets concrets pour mieux s'adapter aux réalités climatiques qu'elles vivent sur le terrain. À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, ce soutien va permettre de poursuivre un travail important pour protéger les infrastructures et planifier l'avenir de façon durable. »

Audrey Bogemans, adjointe gouvernementale pour la région de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Ouest et députée d'Iberville

« Combinées, la subvention déjà confirmée du gouvernement fédéral et celle-ci couvriront 95 % des coûts admissibles du projet. La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est heureuse de compter sur le soutien financier des gouvernements fédéral et provincial pour contrer les effets de l'érosion fluviale, et espère que ces précieux partenaires resteront au rendez-vous pour soutenir d'autres projets de stabilisation de berges d'importance égale pour la préservation de nos infrastructures et des propriétés des citoyens. »

Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

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SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]