Le gouvernement du Québec soutient Rio Tinto en lui accordant une subvention de 7 M$ pour un projet innovant de production de gallium à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, est fière d'accorder une subvention maximale de 7 M$ à Rio Tinto pour soutenir son projet de développement d'une usine de démonstration pour la production de gallium, un minerai critique et stratégique, à Saguenay.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Mme Maïté Blanchette Vézina en compagnie de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que de M. Yannick Gagnon, député de Jonquière.

Importance du gallium

Avec cet investissement, le Québec pourra se démarquer et devenir un éventuel chef de file en production de gallium, un minerai critique et stratégique possédant des propriétés chimiques et physiques, comme sa conductivité, qui en font un métal stratégique essentiel pour la fabrication de nos appareils électroniques, de nos véhicules électriques et de nos panneaux solaires.

En 2022, la totalité du gallium primaire servant à produire des semi-conducteurs provenait de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Les tonnes ainsi extraites à l'usine de démonstration contribueraient donc à diversifier et à sécuriser une partie de la chaîne d'approvisionnement du gallium primaire en Amérique du Nord.

Projet de loi sur les mines

L'adoption récente du projet de loi sur les mines témoigne de la volonté du gouvernement du Québec de placer les principes d'économie circulaire, de développement durable et de valorisation des résidus miniers, qui sont porteurs pour l'avenir, au cœur du régime minier québécois.

Citations :

« Je suis très heureuse d'appuyer ce projet qui favorise l'acquisition de connaissances de pointe dans la transformation du gallium, ce métal critique et stratégique au Québec et partout dans le monde. L'annonce d'aujourd'hui est en lien direct avec la vision de notre gouvernement en ce qui a trait à l'économie circulaire, à la création de richesse dans une économie plus verte et au rayonnement du Québec comme chef de file mondial en matière de minéraux critiques et stratégiques. Bon succès à l'équipe de Rio Tinto dans ce projet innovant pour le Québec! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« L'innovation et le développement économique sont des valeurs qui font la force de notre région, et Rio Tinto y contribue pleinement encore une fois. Avec les importantes retombées que ce projet pourrait générer, je suis fière de soutenir cette initiative en faveur de l'économie du futur, axée sur les nouvelles technologies utilisant nos minéraux d'avenir. Je salue toute l'équipe pour sa vision et je lui souhaite le meilleur des succès! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En ce moment, certaines personnes répètent que les temps sont moroses. De mon côté, à Jonquière, je peux affirmer le contraire, car depuis le début de mon mandat en octobre 2022, Rio Tinto a annoncé, notamment en collaboration avec notre gouvernement, des investissements de près de 2 milliards de dollars. C'est une somme historique pour Jonquière. Il faut en être fier et se le rappeler fréquemment. De plus, avec l'annonce d'aujourd'hui concernant le gallium, l'entreprise ouvre de nouvelles perspectives en matière de développement durable, et c'est franchement positif pour la suite des choses. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Ce nouveau projet de recherche et développement est destiné à contribuer à renforcer la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en minéraux critiques et stratégiques. Bien qu'il reste plusieurs étapes clés à franchir, Rio Tinto est fortement engagé dans cette démarche importante et remercie le gouvernement du Québec pour son importante contribution. »

Jérôme Pécresse, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium

Faits saillants :

Si ce projet de recherche et développement est concluant et démontre la viabilité de la technologie à l'échelle industrielle, une usine de démonstration pourrait être construite à Saguenay. Ce serait une première en Amérique du Nord.

Cette usine pourrait permettre de produire jusqu'à 3,5 tonnes de gallium primaire, un investissement actuellement estimé à environ 20 millions de dollars. La production actuelle estimée de gallium est d'environ 600 tonnes métriques par année à l'échelle mondiale.

Ce projet s'inscrit dans le Plan d'action 2023-2025 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Le gallium fait partie de la liste des minéraux critiques et stratégiques du Québec. Il possède des propriétés chimiques et physiques de haute performance qui en font un métal de choix dans la fabrication de divers matériaux semi-conducteurs utilisés principalement dans les circuits intégrés, dans les diodes laser et DEL ainsi que dans les photodétecteurs et cellules solaires. Ces circuits intégrés (ou puces électroniques) ont une importance capitale dans la fabrication de plusieurs nouvelles technologies (radars haute performance, téléphones intelligents, voitures électriques, ordinateurs portables, etc.).

