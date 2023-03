Le gouvernement du Québec soutient le Festival international du film sur l'art

MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide de 173 570 $ au Festival international du film sur l'art (FIFA) pour la tenue de sa 41e édition, qui commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 26 mars prochain.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le FIFA permet la découverte des plus récents documentaires sur l'art d'ici et d'ailleurs, en plus de mettre en lumière une sélection d'œuvres interactives et de réalité virtuelle de qualité. Depuis plus de 40 ans, cet événement représente une vitrine importante pour les artisanes et artisans des domaines du cinéma, de la vidéo et des arts visuels.

Citations

« Chaque année, cet exceptionnel lieu de diffusion réunit des créatrices et créateurs québécois et plusieurs professionnelles et professionnels du cinéma provenant de l'étranger. Je suis fier que le gouvernement appuie le FIFA, qui favorise le développement et le rayonnement de notre culture et de notre créativité cinématographique au Québec et dans le monde. À l'occasion de cette 41e édition, j'invite les cinéphiles et fanatiques de culture de tous les horizons à manifester leur attachement pour cet événement unique au cœur de la métropole du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festival international du film sur l'art est un rendez-vous important dans le calendrier culturel montréalais. Sa tenue démontre qu'encore une fois, Montréal est une métropole culturelle qui a tout pour réaliser des événements uniques d'envergure internationale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministère de la Culture et des Communications, accorde au FIFA la somme de 96 570 $, en vertu du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion, volet 4 (Aide aux festivals de films).

somme de 96 570 $, en vertu du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion, volet 4 (Aide aux festivals de films). Le ministère de la Culture et des Communications octroie pour sa part une aide de 7 000 $ découlant du programme Autres interventions particulières en culture et communications.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue également à la tenue du FIFA en lui accordant une somme de 70 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

