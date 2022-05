Le gouvernement du Québec soutient le Festival Classica

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au 12e Festival Classica, qui se déroule jusqu'au 19 juin prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 727 681 $ pour appuyer l'organisation de l'événement.

Le festival, qui se déroule principalement à Saint-Lambert, présentera aussi des concerts à Varennes, Mirabel, Boucherville et Longueuil. Ayant pour mission de démocratiser et promouvoir la musique classique, le Festival Classica permet la rencontre entre le public et de nombreux artistes. Cette 12e édition se tiendra sous le thème « De Monteverdi à Morricone », proposant aux festivalières et festivaliers de commencer leur voyage symphonique à la Renaissance en passant par la musique baroque et en terminant par des mélodies phares du cinéma.

Citations

« La riche programmation du Festival Classica offre aux amateurs de découvrir et d'apprécier le meilleur de la musique classique au Québec. Déployé dans plusieurs villes, le festival propose une série de concerts accessibles et de grande qualité permettant à des artistes d'ici et d'ailleurs de partager et de faire rayonner leur talent et leur passion. Voilà ce qui motive l'engagement de notre gouvernement à l'égard de cet événement. J'invite d'ailleurs les Québécois à y assister en grand nombre. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Notre gouvernement est fier d'appuyer cette année encore le Festival Classica, qui, en mettant à l'honneur la musique classique et des artistes talentueux, contribue à la vitalité culturelle de la région métropolitaine. Je suis heureuse que le vaste public qu'il rassemble puisse découvrir ou redécouvrir la musique classique grâce à cet événement urbain qui est devenu un important festival consacré à la musique classique en Amérique du Nord. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'industrie touristique est un moteur économique important, et les événements comme le Festival Classica y contribuent grandement, tout comme ils font rayonner notre culture. C'est pourquoi votre gouvernement est fier de s'associer au succès de ce rendez-vous de musique classique. Il représente une vitrine d'importance pour les musiciens du Québec tout en favorisant la reconnaissance internationale du Québec à titre de destination culturelle de choix. Je souhaite que les spectateurs soient nombreux à applaudir ces musiciens d'exception, et qu'ils parcourent la région pour en apprécier les attraits, les paysages et les saveurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, soutient le festival à hauteur de 270 000 $ grâce au programme Soutien à la programmation spécifique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, soutient le festival à hauteur de 270 000 $ grâce au programme Soutien à la programmation spécifique. Le ministère de la Culture et des Communications finance le festival en versant 145 181 $ par l'intermédiaire du programme Mécénat Placements Culture - Volet A.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 112 500 $ par l'entremise de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

