Plus de 2,5 M$ pour appuyer le développement du Complexe hôtelier TERRA

ROUYN-NORANDA, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 2 565 000 $ pour soutenir l'aménagement du Complexe hôtelier TERRA, qui bonifiera l'offre touristique et d'hébergement en Abitibi-Témiscamingue.

Le projet marque le premier pas du Groupe G5 vers la création d'une enseigne hôtelière adaptée aux marchés régionaux du Québec.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon les données les plus récentes du Ministère, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme s'y élevait à près de 221 millions de dollars. La région comptait plus de 400 entreprises et quelque 5 000 emplois liés au tourisme en 2023.

Citations :

« Le tourisme est un levier économique clé pour nos régions. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des projets qui enrichissent notre offre, comme cette initiative du Groupe G5. Le Complexe hôtelier TERRA favorisera le rayonnement de l'Abitibi-Témiscamingue et renforcera notre prospérité collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est pour moi une fierté de voir notre gouvernement poser des gestes concrets et encourager nos gens d'affaires afin qu'ils puissent réaliser leur vision et leurs projets. Le Complexe hôtelier TERRA promet de contribuer à la génération de nuitées tout en stimulant l'innovation et la création d'emplois, et je m'en réjouis. Chapeau au Groupe G5 pour cette initiative porteuse! »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Le Complexe hôtelier TERRA incarne la vision que nous portons depuis plusieurs années : offrir une hospitalité enracinée dans notre territoire, mais résolument tournée vers l'avenir. Ce projet ambitieux témoigne de notre engagement envers le développement économique, touristique et culturel de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Tatiana Gabrysz, présidente du Groupe G5

Faits saillants :

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

Plus précisément, le projet consiste en plusieurs bonifications : moderniser 67 chambres, dont dix transformées en studio avec cuisinette et dix adaptées aux personnes à mobilité réduite; créer des aires communes rassembleuses facilitant le cotravail et la connexion entre les voyageurs et les citoyens; construire et aménager un restaurant offrant une cuisine d'inspiration boréale et autochtone, une salle d'exposition permanente mettant en valeur l'histoire de la région et une salle d'accueil pour les excursions guidées en motoneige et autoguidées en vélo de gravelle; aménager un espace de détente extérieur pour les clients; acquérir de l'équipement et du matériel spécialisés pour les activités et loisirs, incluant un véhicule de transport, de l'équipement pour améliorer l'efficacité énergétique et du mobilier pour les chambres, les espaces communs et les salles d'accueil et d'exposition.



Lien connexe :

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse et conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, [email protected]; Bureau de circonscription du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Tél. : 819 763-3047, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Véronique Gabrysz, Directrice des communications, Groupe G5, Tél. : 819 763-7952, [email protected]