Le gouvernement du Québec soutient la Semaine italienne de Montréal

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à la tenue de la Semaine italienne de Montréal, qui aura lieu du 9 au 18 août.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de 114 000 $ pour l'organisation de cet événement.

Attirant un important nombre de visiteurs chaque année, l'édition 2019 de la Semaine italienne de Montréal met à l'honneur les différentes facettes du patrimoine culturel italien. Le déploiement de sa programmation unique et variée à plusieurs endroits dans la métropole en fait un rendez-vous prisé des festivaliers, qui auront l'occasion d'apprécier les performances d'artistes de renom lors de concerts et de représentations théâtrales et cinématographiques.

Citations :

« Chaque année, la Semaine italienne de Montréal fait rayonner la culture italienne en offrant une variété d'activités aux citoyens et aux visiteurs partout à travers l'île de Montréal. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival qui témoigne de la diversité montréalaise tout en animant la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec grand bonheur que votre gouvernement s'associe à la Semaine italienne de Montréal qui, depuis vingt-cinq ans, met en valeur et célèbre la présence de la culture italienne dans la métropole et au Québec. Pour l'occasion, de nombreuses activités animeront les différents quartiers de la ville, contribuant ainsi à diversifier l'offre touristique du Québec et à engendrer d'importantes retombées économiques dans la grande région métropolitaine. Le tourisme étant un moteur important de l'économie québécoise, j'invite les participants à prolonger leur séjour dans la région pour découvrir les nombreux attraits qui font le charme de notre belle métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la réalisation de l'événement avec une somme de 70 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole .

. Le ministère du Tourisme leur alloue un montant de 44 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

www.quebec.ca/fierpartenaire

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

